Насколько вероятно новое столкновение между Арменией и Азербайджаном? Поговорили с экспертами

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Насколько вероятно новое масштабное столкновение между Арменией и Азербайджаном?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета по учебной и научной работе, начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Передел мира, изменение сфер влияния, освобождение от колониальной зависимости обязательно ведут к тому, что осуществляются какие-то горячие фазы. Сегодня мы очевидно видим по всему миру накал страстей и расширение того вооруженного конфликта, который идет сегодня в Украине. То есть мы видим, что происходит в Африке. Мы видим, к чему сегодня ведут события в Закавказье. Вопросы, которые могут возникнуть в любое время в Центральной Азии или, например, с Тайванем. То есть все эти сферы, все вот эти регионы сегодня находятся в преддверии именно какой-то горячей фазы. Мы все чего-то постоянно ждем. Надежда Сасс:

Насколько вероятна очередная новая волна взаимных претензий, которые перерастают в военное противостояние, столкновения?

Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист (Россия):

События, которые сейчас происходят в Армении, меня очень беспокоят. Последнее слово скажут народ Арцаха и народ Армении. Я искренне надеюсь на это.