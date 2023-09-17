Насколько вероятно новое столкновение между Арменией и Азербайджаном? Поговорили с экспертами
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Насколько вероятно новое масштабное столкновение между Арменией и Азербайджаном?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета по учебной и научной работе, начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Передел мира, изменение сфер влияния, освобождение от колониальной зависимости обязательно ведут к тому, что осуществляются какие-то горячие фазы. Сегодня мы очевидно видим по всему миру накал страстей и расширение того вооруженного конфликта, который идет сегодня в Украине. То есть мы видим, что происходит в Африке. Мы видим, к чему сегодня ведут события в Закавказье. Вопросы, которые могут возникнуть в любое время в Центральной Азии или, например, с Тайванем. То есть все эти сферы, все вот эти регионы сегодня находятся в преддверии именно какой-то горячей фазы. Мы все чего-то постоянно ждем.
Надежда Сасс:
Насколько вероятна очередная новая волна взаимных претензий, которые перерастают в военное противостояние, столкновения?
Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист (Россия):
События, которые сейчас происходят в Армении, меня очень беспокоят. Последнее слово скажут народ Арцаха и народ Армении. Я искренне надеюсь на это.
Юрий Дудкин, украинский военный эксперт:
Эта тема еще начала 1990-х годов. И лишь только благодаря в то время мудрой политике азербайджанского руководства во главе с Гейдаром Алиевом и, кстати, армянского руководства в последние годы перед так называемым Майданом в Ереване, а именно Сержем Саркисяном, удавалось локализовывать эти противоречия, эти конфликты вооруженные, которые уже на тот период повлекли за собой колоссальные жертвы и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. Надо сказать, что по примеру Нагорного Карабаха, который, безусловно, существовал еще в советское время как автономная область, на правах союзной республики, подчеркиваю. Такая же область, например, была и в Таджикистане, Горно-Бадахшанская автономная область. Тем не менее там также возникают практически ежегодно какие-то межнациональные, межэтнические противоречия, которые правительство Таджикистана во главе с президентом Эмомали Рахмоном стремится избежать этого накала, этого вооруженного конфликта. Нынешнее армянское руководство целиком подчинено внешним кураторам, а именно Соросу, Соединенным Штатам, Госдепу. Кстати говоря, Армения, входящая в ОДКБ, никогда не участвовала в совместных военных учениях ОДКБ. Это тоже о многом говорит.
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