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Ордуханян: надеюсь, что армянская общественность увидит, в какую яму тащат соросятники из Украины

17 сентября 2023 19:36
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. 

Надежда Сасс, СТВ:
Есть уже сегодня вероятность того, что Армения выйдет из ОДКБ либо постараются Россия, Беларусь изменить настроения в обществе? Насколько общество поддерживает выбранный курс Пашиняна?

Ордуханян: надеюсь, что армянская общественность увидит, в какую яму тащат соросятники из Украины-1

Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист (Россия):
Это больной вопрос, я все-таки искренне надеюсь, что армянская общественность проснется и увидит, в какую яму тащат соросятники из Украины. Я надеюсь, что в последний момент удастся остановиться, как это было сделано в свое время в России и здесь. Но для этого нужен лидер, который поведет.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Рафаэль Ордуханян # Фотофакт

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