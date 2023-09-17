Ордуханян: надеюсь, что армянская общественность увидит, в какую яму тащат соросятники из Украины

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Есть уже сегодня вероятность того, что Армения выйдет из ОДКБ либо постараются Россия, Беларусь изменить настроения в обществе? Насколько общество поддерживает выбранный курс Пашиняна?