Армения или Азербайджан – где больше вооружения? Анализ провёл Андрей Богодель

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета по учебной и научной работе, начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Совместные оперативно-стратегические учения («Боевое братство»), которые проходили у нас… Сказать так, что было неожиданностью, что к нам не приедут армяне, не было. Учения, которые сегодня проводятся («Партнер Орел-2023»), по большому счету, конечно, глобального никакого значения не имеют. Туда привлекаются 85 военнослужащих США, 175 армянских военнослужащих. По сути, учения носят рядовой характер миротворческой направленности. Но когда и в каких условиях эти учения проводились? Отказ от проведения совместных учений, отзыв с ОДКБ своего полпреда и, по сути, начало свертывания своей деятельности в рамках ОДКБ. Как к этому ко всему необходимо относиться? В сфере своей деятельности я часто сталкиваюсь с военнослужащими и Армении, и Азербайджана. И я хочу сказать, что армянские военнослужащие очень хорошо подготовлены. У них великолепная военная школа. Что отличает, например, азербайджанских военных – у них усидчивость и способность к освоению всего нового.

Надежда Сасс, СТВ:

Давайте обратим внимание на экран. Мы подготовили замечательную инфографику. Сравнили военный потенциал Армении и Азербайджана. Андрей Богодель:

Если мы будем говорить про сравнение Армении и Азербайджана, то есть если мы, а мы были все свидетелями информационными 44-дневной войны, мы видели все эти системы, можно констатировать факт, что в основе их на 70-80 % были системы либо советского, либо российского производства. Но фактически по всем основным видам систем вооружения, конечно же, Азербайджан происходил. А особенно по качественным. Если мы говорим, например, о танках, то там присутствуют танки Т-90. Если говорим о БТР, там уже присутствуют танки Т-82. К сожалению, этим похвастаться Армения не могла. Почему? Она спокойно почивала на лаврах победы в первой Карабахской войне. Поэтому развитие вот этих систем новейших почему-то не нашло. А те, которые были системой и могли переломить, это самолеты Су-30СМ, это системы такие, как «Искандер» – они попросту не применялись.