Армения или Азербайджан – где больше вооружения? Анализ провёл Андрей Богодель
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета по учебной и научной работе, начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Совместные оперативно-стратегические учения («Боевое братство»), которые проходили у нас… Сказать так, что было неожиданностью, что к нам не приедут армяне, не было. Учения, которые сегодня проводятся («Партнер Орел-2023»), по большому счету, конечно, глобального никакого значения не имеют. Туда привлекаются 85 военнослужащих США, 175 армянских военнослужащих. По сути, учения носят рядовой характер миротворческой направленности. Но когда и в каких условиях эти учения проводились? Отказ от проведения совместных учений, отзыв с ОДКБ своего полпреда и, по сути, начало свертывания своей деятельности в рамках ОДКБ. Как к этому ко всему необходимо относиться? В сфере своей деятельности я часто сталкиваюсь с военнослужащими и Армении, и Азербайджана. И я хочу сказать, что армянские военнослужащие очень хорошо подготовлены. У них великолепная военная школа. Что отличает, например, азербайджанских военных – у них усидчивость и способность к освоению всего нового.
Надежда Сасс, СТВ:
Давайте обратим внимание на экран. Мы подготовили замечательную инфографику. Сравнили военный потенциал Армении и Азербайджана.
Андрей Богодель:
Если мы будем говорить про сравнение Армении и Азербайджана, то есть если мы, а мы были все свидетелями информационными 44-дневной войны, мы видели все эти системы, можно констатировать факт, что в основе их на 70-80 % были системы либо советского, либо российского производства. Но фактически по всем основным видам систем вооружения, конечно же, Азербайджан происходил. А особенно по качественным. Если мы говорим, например, о танках, то там присутствуют танки Т-90. Если говорим о БТР, там уже присутствуют танки Т-82. К сожалению, этим похвастаться Армения не могла. Почему? Она спокойно почивала на лаврах победы в первой Карабахской войне. Поэтому развитие вот этих систем новейших почему-то не нашло. А те, которые были системой и могли переломить, это самолеты Су-30СМ, это системы такие, как «Искандер» – они попросту не применялись.
Андрей Богодель:
А если мы будем говорить вообще о возможностях сегодня противостояния Азербайджана и Армении, мы можем посмотреть ВВП. ВВП Армении стремится к 5 % (от ВВП, военный), Азербайджана – чуть более 5 %, но если посмотреть в абсолютных цифрах, то Азербайджан примерно в 2,5-3 раза больше вкладывает именно в свои вооруженные силы. И кроме того, войсковой военный резерв (мобилизационный резерв) Азербайджана значительно превосходит мобилизационный резерв Армении.
Сегодня по какому пути пошли? Вы видите, что Никол Пашинян заявил о том, что есть союзники, которые не выполняют свои обязательства по поставкам вооружения. И в Армении заключаются договора на свыше 400 миллионов долларов на поставки вооружений из Индии. Что туда идет? Туда идут реактивные системы залпового огня, туда идут артиллерийские системы, туда идут зенитные комплексы различные. То есть достаточно большое количество средств туда переходит из Индии. Это становится основным партнером военным. Все это осуществляется, конечно, поставкой через Иран. Это не высвечивается нигде, поскольку Иран у нас в качестве страны-изгоя выступает на международной арене. Но уверен, что Иран тоже осуществляет туда соответствующие поставки.
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