Главы ЦИК Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в Национальной библиотеке в рамках форума «Молодежь и выборы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центризбиркомы двух стран намерены продолжить перенимать опыт работы. В частности, Беларусь применит практику проведения единого дня голосования, которую уже используют в России. Кроме того, сотрудничество найдет свое отражение в законотворческой и просветительской работе. Стороны намерены повышать избирательную культуру молодежи, привлекать ее к проведению электоральных кампаний.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

Соглашение рамочное, мы разработаем к нему еще дополнительно план работы на 2023 год, мы сегодня об этом договорились. Там уже будут конкретные мероприятия, в том числе решили, что молодежь, которая присутствовала на этом форуме, тоже внесет какие-то предложения, в том числе общественные организации, которые были представлены сегодня, в этот план насыщения его конкретными мероприятиями.

Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии России:

Сегодня просто на конкретный вопрос мы предложили конкретные действия, тот минимум, который можно сейчас в ходе дискуссии, конференции обсудить. Естественно, этот процесс будет развиваться, как из малого появляется большее. В зависимости от проблем, вызовов из этого будет произрастать много разных проектов. Я даже в этом не сомневаюсь. То, что я сказала об «Артеке», о сотрудничестве наших центров избирательных технологий. Обязательно, даже не сомневаюсь в этом. В этом есть взаимная потребность.