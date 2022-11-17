Евгений Пустовой посоветовал подстричь Ксению Собчак и отправить её в монастырь

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко на тему IT-сферы и ПВТ, ситуацию на белорусской границе, прозападные элиты в России и послевоенное будущее нашего региона.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

А чего они возвращаются? Пугачева приехала, проблемы на фронте. Сейчас Ксения вернулась. Я знаю, как победить России весь мир, надо Ксению Собчак в монастырь постричь. Она как олицетворение современной российской либерасьни, ее в монастырь – это будет искупление всех грехов российской либеральной мысли. Тогда вперед.

Григорий Азаренок, СТВ:

Пускай не обижаются и не говорят, что это не наше дело, потому что в 2020 году она здесь нагадила знатно, издевалась над нашим Президентом, над нашей страной, над нашим народом всеми своими политическими и финансовыми мощностями, идеологическими и медийными помогала подлому мятежу, пыталась разрушить нашу страну, поэтому мы будем говорить о ней все, что думаем.

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