Борис Корчевников: «Мы оказались в какой-то фазе смыслов не подготовлены к этой войне»

Борис Корчевников, российский телеведущий, журналист, актер театра и кино:

Самая большая наша боль, боль людей здесь в тылу, боль людей на фронте, так получилось, что мы оказались в какой-то фазе смыслов не подготовлены к этой войне. Давайте говорить прямо, именно в области смыслов. Когда я узнаю о том, что профессиональная вроде как армия, профессиональные части контрактников разворачивались и отказывались идти в атаку, было немало таких случаев поначалу, и вы, наверное, знаете. Это говорит о колоссальном, трагическом сбое 30-летнем, мировоззренческом сбое в нашей с вами стране. Для меня Беларусь – это как бы та Россия, которой она вся должна быть. Я когда приезжаю в Беларусь, вижу эти чистые города, как четко все работает. Вижу, как на въезде в каждый город с одной стороны стоит памятник – танк на постаменте, а с другой стороны стоит храм. Я понимаю, это та страна, в которой я хотел бы жить.

Я понимаю, что огромный мировоззренческий сбой у нас произошел, вскрылась колоссальная болезнь. Люди церкви, откровенно говоря, это понимали, чувствовали. Мы чувствовали, что мы живем во вранье, в трухе, в лицемерии, в гедонизме, в пошлой грязной эстраде, в огромном количестве бессмыслицы в СМИ, в непонятном этом ржаче. Помните фильм Михалкова «12», когда герой Михаила Ефремова говорил: «Что вы все смеетесь?» Мы смеялись, 30 лет после чудовищного эксперимента перестроечного 90-х годов, вот мы и досмеялись. Выросло целое поколение, которое просто оказалось неспособно увидеть, что на Донбассе 8 лет убивают людей, что на Донбассе идет война. А даже если способно, то ладно, это где-то не про нас, смерть – это то, что бывает с другими. Отучились в значительной своей части от эмпатии, от сострадания, от понимания того, в чем Россия всегда была очень крепка. Тем, что мы должны пойти сейчас и воевать, защитить.