«Ну что, сын, помогли тебе твои ляхи?» Вот почему программисты возвращаются в Беларусь

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко на тему IT-сферы и ПВТ, ситуацию на белорусской границе, прозападные элиты в России и послевоенное будущее нашего региона.

Григорий Азаренок, СТВ:

Хлебнули Литвы, Польши, Украины, еще чего-то и увидели, что таких льгот и условий нет нигде. Плюс еще дешевая коммуналка, дешевое образование, теплая квартира, бесплатная медицина.