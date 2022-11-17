«Ну что, сын, помогли тебе твои ляхи?» Вот почему программисты возвращаются в Беларусь

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко на тему IT-сферы и ПВТ, ситуацию на белорусской границе, прозападные элиты в России и послевоенное будущее нашего региона.
Григорий Азаренок, СТВ:
Хлебнули Литвы, Польши, Украины, еще чего-то и увидели, что таких льгот и условий нет нигде. Плюс еще дешевая коммуналка, дешевое образование, теплая квартира, бесплатная медицина.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Вкусная колбаса с мясом, без сои. Были правы российские классики, наши общие. Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Не помогли ни ляхи, ни литовцы, ни англосаксы. Дома лучше. Эти ребята вернулись. Вопрос только один: они вернулись из-за шкурных интересов, взвесили все за и против, или проснулось что-то родное, как же там родители, могилы предков, моя родная Беларусь? Даже если они прагматично рассуждают, они просчитали все, программы умеют писать, считать они тоже умеют: нет, в Беларуси лучше. Мне кажется, в следующий раз они не будут выходить на улицы или призывать к этому, если они поумнели, если они не засланные казачки.
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