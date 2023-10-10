«Всё мы вернём, даже то, что потеряли». Итоги встречи Лукашенко и губернатора Новосибирской области

В основе единства Беларуси и России должна быть прежде всего экономика. Об этом заявил Президент на встрече с губернатором Новосибирской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С последней встречи Александра Лукашенко и Андрея Травникова прошло почти 5 лет. Время проверить выполнение прежних договоренностей и обозначить новые перспективные направления для продуктивного взаимодействия. А их предостаточно. От вопросов безопасности до культурной сферы. К слову, в Минск приехал Сибирский русский народный хор. О сотрудничестве в унисон – Алена Сырова.

Лукашенко – делегации Новосибирска: надо поддерживать развитие африканских, азиатских стран. Нас там ждут давно. Подробности здесь. Наш Президент во время пандемии, потом санкций для руководителей многих регионов России (и не только) был своеобразным стабилизатором, моральной и не только поддержкой. В очень сложные времена, когда мало кто верил в то, что мы экономически выживем, Александр Лукашенко заверял, что даже сильнее станем. Слово сдержал. В плюсе остались те, кто поверил и начал работать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я рад, что в России наконец-то оценили возможности Беларуси. Потому что практически ни одно крупное, среднее предприятие у нас не развалилось, не погибло. В основном (может, это не нравится россиянам) они государственные, работают неплохо, управляемы, по крайней мере. И сегодня идет мощная кооперация. Нам только нельзя допустить сейчас (денег лишних нет) дублирования производства. То, что есть у нас, будет всегда работать на российском рынке. То, что есть у вас, мы всегда, если такая потребность есть и будет, купим. Поэтому нельзя допустить дублирования. То, что такое положение дел многих может не устраивать и не устраивает, факт ожидаемый, вполне закономерный. С одиночками проще всего расправляться, это и на личном, и на государственном уровнях. Александр Лукашенко своим следующим заявлением поверг в задумчивость гостей и в очередной раз продемонстрировал степень доверия им. Доклады спецслужб озвучивают не перед каждым. Лукашенко: они живут и видят, что надо разрубить единство Беларуси и России.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области России:

Александр Григорьевич, дорогие друзья, Борис Вячеславович, коллеги! Вы абсолютно правильно отметили, что и сегодня белорусов в Новосибирской области проживает очень много, и на разных этапах истории белорусы сделали многое для... Александр Лукашенко:

Андрей, я извиняюсь, смотрю на Анатолия [Анатолий Локоть, мэр Новосибирска – прим. ред.], он так разочарованно смотрит. Я его расстроил своим выступлением. Не волнуйся, Анатолий! Все мы вернем, даже то, что потеряли, даже не сомневайтесь!

Правда, красноречивый эпизод сегодняшних переговоров на высшем уровне, касался он мэра Новосибирска. Чуть позже губернатор Травников подчеркнул именно их важность даже при стабильных контактах на других уровнях. Даже в этот раз (разумно) в графике сначала переговоры с главой правительства, они состоялись накануне, а после – финализировать договоренности с Президентом Беларуси.