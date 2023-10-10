В Бишкеке пройдёт заседание Совета глав государств СНГ. Какие вопросы затронут?

Перспективы дальнейшего укрепления интеграционных связей в формате СНГ обсудят 13 октября в столице Кыргызстана Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там пройдет заседание Совета глав государств Содружества. Участие в нем примет и Президент Беларуси. Повестка насыщенная: безопасность, экономика, международная обстановка.

Но все же главный вопрос – расширение сотрудничества. К слову, в 2023 году связи между странами СНГ значительно укрепились. Так, на заседании в Сочи, которое прошло 8 июня, главы правительств подписали долгожданное соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций. Расширяются и связи в культурно-гуманитарной сфере: в августе Минск достойно принял II Игры стран СНГ. В перспективе еще больше проектов. Кроме того, на встрече большое внимание уделят развитию сотрудничества в правоохранительной сфере, противодействию новым вызовам и угрозам, таким как терроризм, экстремизм, наркотрафик.

Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Насколько мы будем выступать единым, монолитным фронтом, оставив все возможные распри, разногласия как внутри наших государств, так и в отношениях с другими странами-участницами, от этого будет зависеть уровень обеспечения безопасности в регионе в целом. И достойного ответа всем вызовам и угрозам, которые стоят перед нашими странами.