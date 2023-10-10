«Белорусские партнеры, они навсегда». Глава Новосибирской области об экономическом сотрудничестве с Беларусью

В основе единства Беларуси и России должна быть прежде всего экономика. Об этом заявил Президент на встрече с губернатором Новосибирской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С последней встречи Александра Лукашенко и Андрея Травникова прошло почти 5 лет. Время проверить выполнение прежних договоренностей и обозначить новые перспективные направления для продуктивного взаимодействия.

По итогам переговоров губернатор поделился с журналистами своим видением развития двусторонних отношений, вернее, как скорректировал сам формулировку, подходов к ним. Один из, помимо отказа от дублирования компетенций друг друга, – доверие и понимание, что старый друг все же надежнее новых двух, пусть и более дешевых.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области России:

Китайские производители быстро прогрессируют, по качеству в первую очередь, по техническим параметрам. По цене с ними конкурировать очень тяжело. Но мы заинтересованы в представлении самых разных производителей. Знаете, сегодня Президент сказал, чтобы не получилось из огня да в полымя – из зависимости от западных и европейских производителей попасть в зависимость китайских производителей. Поэтому мы заинтересованы в самом разнообразном предложении на рынке. С другой стороны, мы понимаем, что белорусские партнеры, они навсегда, а сторонние предложения могут быть достаточно временны.

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