Лукашенко: они живут и видят, что надо разрубить единство Беларуси и России

Новости Беларуси. Сибирь для белорусов – особый регион. С губернатором Новосибирской области России встретился Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С последней встречи Александра Лукашенко и Андрея Травникова прошло без малого 5 лет. Время проверить выполнение прежних договоренностей и обозначить новые перспективные направления для сотрудничества. Тем более, что в Минск прибыла большая делегация, около 80 человек. Да и программа визита довольно насыщенная. Это говорит о неподдельном интересе к отечественной продукции. Хотя в этом году просели в товарообороте. На это особо обратил внимание Александр Лукашенко. Результат за 8 месяцев 2023-го – чуть более 248 миллионов долларов. В то время как в 2022-м цифра за год была практически вдвое выше. В основе белорусского экспорта в сибирский регион – сельскохозяйственная и карьерная техника, а также продовольственные товары и сельхозсырье. Но, понятное дело, предложить мы можем гораздо больше. Особенно сейчас, когда санкционный западный шантаж успешно переформатировался во время безграничных возможностей для Беларуси и России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для нас время возможностей, вы, Андрей Александрович, это не хуже меня знаете. Ушли – до свидания. Я всегда Россию призывал к тому, что нам надо свое, свое, свое. Не надо от нефти и газа доллары переводить в какую-то, извините меня, жратву или гайки и болты. Мы сами это умели делать. Да, где-то подзабросили. Я рад, что в России наконец-то оценили возможности Беларуси. Единство двух государств это прежде всего экономика. Именно так мы видим это из Беларуси. И если будет такое же движение, как сейчас, в экономике, если будут такие добрые отношения у нас с Россией, как со многими регионами, в том числе вашим, поверьте, не надо никакой агитации. В первые дни санкционного давления на нас я всегда говорил, будучи в России и на больших форумах: мы из этой ситуации выйдем. Нам надо немного времени. Оно, видите, полтора-два года прошло, и мы видим, что так и получается, только надо идти этим путем, искореняя те недостатки и недоработки, которые мы допустили, после того как мы разошлись по разные стороны. Слава богу, что мы единство свое сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет.

Я сейчас прочитал обширные доклады наших спецслужб, разведки. Цитаты должностных лиц оттуда: «Спокойно не будет». Они живут уже и видят (еще не вылезли из Украины), что надо разрубить единство Беларуси и России. Это плохой пример. Притом все на Западе, даже те страны, которым, казалось бы, до фонаря то, что происходит здесь в Беларуси и России, между нами. Нет, это единство. Где-то кнутом, где-то пряником, где-то подсластить что-то, отколоть чиновников, расколоть, оторвать от Президента – старые методы. Все эти заявления сентябрем-октябрем датированы и высказывались. Поэтому спокойно не будет. Надо нацелиться на то, что нам надо делать свое. Поэтому давайте делать свое Отечество, защищать его. Я вас агитирую за это, хотя вы разумные люди, не хуже меня понимаете. У нас только этот путь, другого нет. И мы можем выглядеть прилично. За пять лет мы забудем то, что происходит сейчас.