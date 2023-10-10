Лукашенко о Новосибирске: мы можем объединить наши усилия в направлениях ИИ, беспилотных авиационных систем

В основе единства Беларуси и России должна быть прежде всего экономика. Об этом заявил Президент на встрече с губернатором Новосибирской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С последней встречи Александра Лукашенко и Андрея Травникова прошло почти 5 лет. Время проверить выполнение прежних договоренностей и обозначить новые перспективные направления для продуктивного взаимодействия. А их предостаточно. От вопросов безопасности до культурной сферы. К слову, в Минск приехал Сибирский русский народный хор.

Объем торговли – почти полмиллиарда долларов, но отстаем от прошлогодних показателей. Специалисты кивают в сторону сокращения импорта семян рапса, электродвигателей. Президент ориентирует все же на этом не зацикливаться, а заняться процессом сбалансирования нашей торговли. Да, сегодня наши интересы в основном в купле-продаже карьерной и сельхозтехники, но мы можем помочь и скооперироваться для создания, например, пассажирского транспорта и не только. Недооценивается и возможность такого сотрудничества в гуманитарной сфере, почему-то забываем, что Новосибирск – студенческая и научная столица России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К примеру, можем объединить наши усилия в перспективных, очень важных новых направлениях искусственного интеллекта, беспилотных авиационных систем с учетом задач по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета с прицелом на опережающее развитие. Отдельное спасибо, Андрей Александрович, за Сибирский русский народный хор, который вы привезли в Минск. Белорусы любят и знают этот коллектив, любят яркие, талантливые выступления и всегда очень рады гостям. Ждем весной будущего года Дни культуры вашей области в Беларуси. А осенью 2024-го готовимся провести Дни Беларуси в Новосибирской области, я попрошу к этому очень серьезно отнестись.

Уважаемые друзья, Андрей Александрович, члены делегации! Думаю, здесь присутствующим понятно, что у нас есть все возможности заметно приумножить показатели торговли и укрепить связи в научно-образовательной, гуманитарной и других сферах. Я гарантирую вам, что все наши договоренности будут безусловно выполнены, притом качественно и в срок.

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