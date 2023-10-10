Лукашенко: без Новосибирска нет России! Поэтому здесь должны быть сконцентрированы наши интересы
В основе единства Беларуси и России должна быть прежде всего экономика. Об этом заявил Президент на встрече с губернатором Новосибирской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С последней встречи Александра Лукашенко и Андрея Травникова прошло почти 5 лет. Время проверить выполнение прежних договоренностей и обозначить новые перспективные направления для продуктивного взаимодействия. А их предостаточно. От вопросов безопасности до культурной сферы. К слову, в Минск приехал Сибирский русский народный хор.
Андрей Александрович, приветствую! Ну, хочешь сказать, что далеко?
Андрей Травников в должности губернатора Новосибирской области России в Беларуси даже в этих интерьерах Дворца Независимости уже бывал, но после переизбрания в сентябре это его первый визит. Несмотря на то, что работу начинать с нуля не придется, все же счел приоритетным приехать в нашу страну. Почему так, всем присутствующим точно понятно, равно как и коллегам Травникова (губернаторская тропа не зарастает, особенно по вторникам и четвергам), но на широкую аудиторию Президент все же объяснит такую интенсивность взаимодействия сторон. И по-хозяйски обозначит правила работы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сейчас взяли курс на структурирование наших возможностей в России. Сегодня спрос на Беларусь большой, но мы-то сами не очень большие. Поэтому нам надо четко разобраться, где будут центры, через которые мы будем работать с Российской Федерацией. Про Новосибирск тут и говорить нечего. Без Новосибирска нет России, половины по крайней мере, за Уралом. Поэтому здесь должны быть сконцентрированы наши интересы не только на новосибирском направлении, но и на всем Сибирском регионе (понимаете, о чем идет речь). Поэтому мы в ближайшее время в правительстве примем такое решение и будем самым серьезным образом развивать на базе Новосибирска (я знаю, вы это поддерживаете) центр компетенций и центр торговли на огромном пространстве Российский Федерации.
Лукашенко: они живут и видят, что надо разрубить единство Беларуси и России.