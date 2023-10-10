Лукашенко: без Новосибирска нет России! Поэтому здесь должны быть сконцентрированы наши интересы

В основе единства Беларуси и России должна быть прежде всего экономика. Об этом заявил Президент на встрече с губернатором Новосибирской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С последней встречи Александра Лукашенко и Андрея Травникова прошло почти 5 лет. Время проверить выполнение прежних договоренностей и обозначить новые перспективные направления для продуктивного взаимодействия. А их предостаточно. От вопросов безопасности до культурной сферы. К слову, в Минск приехал Сибирский русский народный хор.

Андрей Александрович, приветствую! Ну, хочешь сказать, что далеко? Андрей Травников в должности губернатора Новосибирской области России в Беларуси даже в этих интерьерах Дворца Независимости уже бывал, но после переизбрания в сентябре это его первый визит. Несмотря на то, что работу начинать с нуля не придется, все же счел приоритетным приехать в нашу страну. Почему так, всем присутствующим точно понятно, равно как и коллегам Травникова (губернаторская тропа не зарастает, особенно по вторникам и четвергам), но на широкую аудиторию Президент все же объяснит такую интенсивность взаимодействия сторон. И по-хозяйски обозначит правила работы.