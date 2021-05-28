«Всё будет максимально нагнетаться». Андрей Лазуткин о том, как ситуация в Беларуси связана с переговорами Путина и Байдена

Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» политолог Андрей Лазуткин. Григорий Азаренок, СТВ:

Риторика у Запада предвоенная.

Андрей Лазуткин, политолог:

Давайте подумаем, зачем эта вся риторика нужна. 16 июня запланирована встреча Байдена и Путина. Перед встречей надо определить некие переговорные позиции. Что это такое? Это конкретные точки, вокруг которых ведется торг. Что касается нас в этой ситуации. Есть Беларусь, и надо ее, скажем так, выгодно продать на переговорах. То есть Штатам надо сейчас показать, что вот, у нас есть такая проблемная страна, где мы полностью контролируем обстановку. То есть мы хотим – людей выводим, хотим – не выводим, есть санкции, есть давление. И если вы хотите, Россия, с нами сотрудничать, давайте договариваться, и мы тогда снимаем это давление. Каждый факт этого «отбеливания» Протасевича будет встречать новые факты по «Азову» Григорий Азаренок:

Почему они не замечают, что Протасевич – это неонацист и боевик «Азова»? Андрей Лазуткин:

Нам, опять же, очень повезло конкретно с Протасевичем. Потому что конкретно «Азов» имеет в Конгрессе США статус неонацистской группировки. Есть запрет законодательный на его финансирование. Когда его принимали, украинцы очень возмущались: как же так, такие хорошие ребята, патриоты. Но все-таки в Штатах есть те группы, которые не хотят связываться с такими эскадронами смерти, назовем их так. Поэтому для них «Азов» очень удобен. То есть когда началась кампания обеления Протасевича, что это какой-то замечательный журналист, который просто летел по своим делам и которого здесь якобы приземлили и посадили, мы начали давать информацию по тому, что это был боец «Азова». И на каждую такую попытку отбеливания новую – допустим, Amnesty International что-то делает – мы даем еще один кусочек биографии его. С автоматом, с другими боевиками и прочее. Плюс пока еще мы не подготовили какие-то его устные показания, которые он еще расскажет. Каждый факт этого «отбеливания» Протасевича, как с Навальным они пытались сделать, будет встречать новые факты по «Азову». Это я так, немножечко анонсирую, чтобы всем было интереснее.

Мы сейчас идем к полному блоковому противостоянию Григорий Азаренок:

При этом в Литве собирается этот весь крысятник. Что это значит? Почему они вдруг решили, что у них здесь есть какой-то потенциал выхода на улицу? Андрей Лазуткин:

Понимаете, Григорий, мы сейчас идем к полному блоковому противостоянию. Давайте вспомним, как это было 30-40 лет назад. Конкретно в стране, в принципе, все подрывные структуры зачищены, которые реально могут вести такую деятельность. Соответственно, надо их консолидировать за рубежом: собрать некий центр, который будет заниматься открытой подрывной работой. Потому что ранее то, что они делали – по крайней мере, мы это наблюдали – было определенное разделение труда. То есть Тихановская – это такая мирная фигура, женщина в белом, которая улыбается, машет, говорит, что она за все хорошее (то, что ей там Вячорка пишет, с бумажки зачитывает). Это такие хорошие люди. А плохие люди – это товарищи, которые сидели в Польше и не скрывали абсолютно, что причастны к координации беспорядков, этим занимаются.

Григорий Азаренок:

Сейчас, правда, Путило отрицает. Он говорит: «Нет, 20-летние мальчики не могли, да что вы». И охрану зачем-то попросил себе у европейцев, польской полиции ему уже не хватает. Андрей Лазуткин:

Охрану в самолет не возьмешь, есть такая шутка, поэтому его можно понять. То есть сейчас произошло объединение двух этих центров, потому что, по сути дела, им уже нет смысла играть в доброго и хорошего полицейского – задача их упрощается. Сейчас это будет такая конкретная команда, которая отвечает за санкционное давление и одновременно говорит: «Да, мы готовим беспорядки, мы обещаем вам этот переворот», и так далее. Потому что, в принципе, маски уже все сорваны. Нет этого этапа легального торга, когда «мы просто проиграли выборы и такие обиженные собрались в Литве». Сейчас речь уже идет о конкретном участии в подрывной деятельности.

О санкциях Евросоюза: «Значит, что год назад их это все не волновало, надо было, чтобы этот самолет сел?» Григорий Азаренок:

Что будет с санкциями? Андрей Лазуткин:

У уголовников это называется «взять на понт». Повторюсь, сейчас идет речь о повестке переговоров Путина и Байдена, каждой стране надо набрать некий актив для торга. В этом случае Штаты придут и скажут: «Посмотрите, огромный пакет санкций, он почти-почти-почти введен, висит на волоске. Только от решения России будет зависеть, как мы с вами будем действовать в этом регионе». Поэтому ближайшие две-три недели все это будет максимально нагнетаться. А с точки зрения нас, белорусов – ну подумайте. Значит, что год назад их это все не волновало, надо было, чтобы этот самолет сел? И только после этого они обратили на нас внимание и обещают страшные санкции? Получается, что все, что было до, обнулено, аннулировано – это их никак не интересовало, таким образом? Ну подумайте. Это я к тому, что здесь нет никакой прямой причинно-следственной связи. Поскольку раньше не было этого момента переговоров Россия-США, то не было и такой ситуации. Сейчас она появилась, спустя год, и все это начинает всплывать со дна.

Задача в этой свалке для Украины – получить для себя какие-то дивиденды от действий США Григорий Азаренок:

При этом впереди планеты всей наши южные соседи бегут. Зачем им это надо? Зачем так бодро и бессмысленно рвать отношения? Андрей Лазуткин:

Зеленский имеет большие внутренние проблемы. Скажем так, ему плохо подчиняется силовой блок и у него проблемы с иностранными государствами. Это логика власти. Он должен удерживаться там следующий день, следующий, следующий. «Умри ты сегодня, а я – завтра», как говорят уголовники, близкие им. Задача в этой свалке для Украины – получить для себя какие-то дивиденды от действий США. Поэтому они максимально выслуживаются, даже в ущерб своим интересам, что касается энергетики, транзита товаров, закупок оборудования белорусского, автомобилей и прочего. То есть они понимают, что на рынке остаются дыры, что они ничем это не закроют. Что потреблять энергию – они по осени уже могут, скажем так, и не получить ее в полном объеме. Это грозит остановками, верными отключениями и так далее. Но в угоду, опять же, переговорам российско-американским они показывают: «Байден, гляньте, мы готовы вам всячески содействовать. И при любом исходе…» Более того, это логика еще и Прибалтики, а не только Украины. То есть вот эти страны-сателлиты максимально демонстрируют свою позицию США.

Григорий Азаренок:

Прогноз: что будет дальше? В ближайшие две недели будет жесткое давление, но чем это все может завершиться? Андрей Лазуткин:

Мы с вами разбирали разные этапы протеста еще полгода назад. То есть, когда, например, шли боестолкновения первые три дня после выборов, у них еще оставались силы, скажем, день-два вести бои уличные в спальных районах. Мы это видели, но почему-то они акции эти прекратили, и вышли женские цепи. Реально день-два они еще могли продолжать строить баррикады. Если мы берем, например, этап уже в ноябре, они поделили все протестное движение на районы отдельные спальные и там уже собирались люди. Обычные люди с района, которые выходили по призыву Telegram-канала, и туда приезжала небольшая боевая группа. Это были 20-30 человек, которые резко выделялись из остальной толпы. Их решили так разделить, получилось им в минус, потому что стала хороша видна структура этого протеста. Есть люди, которые выходят по призыву мирных каких-то СМИ. Которые выходят, потому что считают, что происходит какая-то несправедливость, и есть конкретная такая боевая основа этого протеста. Люди, которые сюда приезжают из пригорода и просто дерутся потом с милицией. Как правило, это уголовники, товарищи с низкой правовой культурой. И таких людей всегда можно найти новых, если мы говорим про конкретный этот слой боевичков. Но надо понимать, что машина работает неотвратимо. Те, кто занимался этим в августе, уже сидят. Те, кто занимался этим в ноябре, сядут. Те, кто будет заниматься этим в июне, я думаю, что их постигнет ровно та же судьба. Поэтому подумайте еще раз.