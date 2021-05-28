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Юрий Воскресенский о придании ВНС конституционного статуса: «Народ напрямую может влиять на принятие решения всеми госорганами»

28 мая 2021 16:43
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Новости Беларуси. Всебелорусскому народному собранию планируется предоставить право решать вопрос об импичменте Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Воскресенский о придании ВНС конституционного статуса: «Народ напрямую может влиять на принятие решения всеми госорганами»-1

Юрий Воскресенский, член Конституционной комиссии:
Если принятие нового декрета о Совете безопасности ввело страховочный механизм на случай насильственных действий в отношении высших должностных, а их нельзя исключать с учетом последних действий коллективного Запада, то введение в Конституцию, закрепление конституционного статуса Всебелорусского народного собрания вводит механизм так называемого императивного мандата, когда народ напрямую может влиять на принятие решения всеми госорганами.

# Конституция # Юрий Воскресенский # Фотофакт

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