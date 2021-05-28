Юрий Воскресенский о придании ВНС конституционного статуса: «Народ напрямую может влиять на принятие решения всеми госорганами»

Юрий Воскресенский, член Конституционной комиссии:

Если принятие нового декрета о Совете безопасности ввело страховочный механизм на случай насильственных действий в отношении высших должностных, а их нельзя исключать с учетом последних действий коллективного Запада, то введение в Конституцию, закрепление конституционного статуса Всебелорусского народного собрания вводит механизм так называемого императивного мандата, когда народ напрямую может влиять на принятие решения всеми госорганами.