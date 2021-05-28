«Будет более высокая гарантия со стороны народа». Пётр Миклашевич о праве ВНС решать вопрос об импичменте Президента

Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Беларуси:

Сегодня это функция парламента, но передача таких полномочий Всебелорусскому народному обозначает, что это будет более высокая гарантия со стороны народа в решении таких сложных кризисных ситуаций. Поэтому сегодня, значит, мы обсуждаем эти вопросы. Поступило также много предложений от граждан. Как раз сводится в целом к одному – что действительно этот орган широкого народного представительства себя зарекомендовал, и надо на конституционном уровне определить его на достойном месте в системе органов государственной власти.