«Будет более высокая гарантия со стороны народа». Пётр Миклашевич о праве ВНС решать вопрос об импичменте Президента

Новости Беларуси. Всебелорусскому народному собранию планируется предоставить право решать вопрос об импичменте Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Петр Миклашевич в ходе очередного заседания Конституционной комиссии.
Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Беларуси:
Сегодня это функция парламента, но передача таких полномочий Всебелорусскому народному обозначает, что это будет более высокая гарантия со стороны народа в решении таких сложных кризисных ситуаций. Поэтому сегодня, значит, мы обсуждаем эти вопросы. Поступило также много предложений от граждан. Как раз сводится в целом к одному – что действительно этот орган широкого народного представительства себя зарекомендовал, и надо на конституционном уровне определить его на достойном месте в системе органов государственной власти.
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28 мая во время заседания Конституционной комиссии предложено также укрепить финансово-экономическую базу местного самоуправления, а также развивать механизмы более широкого участия в нем граждан.