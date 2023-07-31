«Всеобщая ненависть к бандеровщине в польском обществе существует». Военный эксперт об отношениях Польши и Украины

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Как бы кто ни старался переписать историю, ее сгладить, но историческая память была есть и будет.
Юрий Дудкин, военный эксперт:
Вы очень правильно выбрали этот фрагмент из фильма, потому что польское общество на сегодняшний день, как бы нам это ни казалось, как бы это ни высвечивали средства массовой информации, польское общество неоднородно, там есть разные настроения. Безусловно, ведется массированная идеологическая пропаганда, антироссийская в первую очередь, на то, что кроме России, как врага, у Польши больше никого нет. А Украина – это друг и вечный брат. В том числе и в польском обществе есть такие граждане, которые так считают. Но все-таки я общаюсь очень много с поляками. Польские граждане прекрасно помнят ту Волынскую резню, о которой вы упоминали. Тот памятникопад, который осуществляет польское руководство, нынешняя власть в отношении памятников, которые были воздвигнуты воинам советской армии, которые отдали 600 тысяч жизней за освобождение Польши. И безусловно, всеобщая ненависть к бандеровщине, я подчеркиваю, в польском обществе существует. И на это в нашей идеологической работе нужно делать очень большую ставку.
Читайте также:
Депутат Олег Волошин: неправильно говорить, что все поляки плохие
«Назначат того, кого надо». Каринэ Геворгян о предстоящий выборах в Польше
Волошин: «Вступление поляков в войну многими в Украине воспринималось бы как облегчение»