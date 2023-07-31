«Всеобщая ненависть к бандеровщине в польском обществе существует». Военный эксперт об отношениях Польши и Украины

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Как бы кто ни старался переписать историю, ее сгладить, но историческая память была есть и будет.