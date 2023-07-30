Депутат Олег Волошин: неправильно говорить, что все поляки плохие
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Олег Волошин, народный депутат Украины 9 созыва:
Я думаю, наши зрители понимают, что Польша, польское общество исторически имеет общий антироссийский вектор. Это то, что их сплачивает, объединяет. Это то, что, кстати, было несвойственно Украине в целом, только западной части, что является большим вызовом сейчас. В дискуссии о Польше в России и Беларуси очень часто возникает смешение понятий, когда вместо разговоров об амбициозном, авантюрном и зависимом от Вашингтона элите начинает примешиваться к этому антипольское настроение, якобы поляки такие, сякие. Я имею честь заниматься формированием движения «Другая Украина», есть и другая Польша – те поляки, которые в силу разных причин (иногда не от большой любви, а сугубо прагматично) не разделяют нынешний курс Дуды. Третья по популярности политическая сила в Польше – формальная яро националистическая партия «Конфедерация», которая в силу того, что это настоящие этнические националисты польские, не хочет превращение Польши в филиал бандерштата. Они очень негативно воспринимают появление в Польше миллионов украинских переселенцев (в том числе и из Западной Украины), которые тащат за собой фактически бандеровскую идеологию.
Олег Волошин:
Они сторонники «Польши для поляков», и в этом смысле они являются объективными союзниками для Минска и Москвы, поскольку лозунг «Польша для поляков» подразумевает, что Варшава не должна заигрывать с теми силами в Киеве, которые героизируют Бандеру, которого в Польше считают убийцей и террористом. То есть когда мы начинаем говорить, что все поляки плохие, то это, мягко говоря, неправильно, особенно в Республике Беларусь, где, наверное, у каждого 10 белоруса есть польские корни, а около 200 тысяч этнических поляков являются лояльными гражданами Беларуси. Я в этом смысле всегда поддерживал курс Лукашенко, что Беларусь – это многонациональное государство, где всем удобно. Если бы меня как политика спросили в контексте грядущих выборов партии «Белая Русь», я бы даже для демонстрации того, что Беларусь – это далеко не бандероштат и не современная Польша, а страна, где уважают все национальности, в руководство партии «Белая Русь» взял бы одного из этнических поляков и сделал бы так, чтобы в новом парламенте Беларуси этнический поляк занимался вопросами национальных меньшинств, чтобы показать, что никто в Минске не настроен антипольски. Есть настроения, связанные с непринятием курса польского истеблишмента, но совсем не атипольские настроения, потому что антипольские настроения в Беларуси, как, например, антиукраинские в России, опасны внутренним взрывом. Сегодня украинцы в России – это фактически второй народ после русских, их больше, чем татар, а поляки в Беларуси – это не второй, на далеко не двадцать пятый народ. Поэтому я бы предостерег некоторых моих белорусских коллег, особенно политологов, которые смешивают курс официальной Варшавы со всем польским. Польское — не равно плохое.
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):
Я всегда делаю те же самые замечания, потому что только за одного Рокоссовского и жертвы Армии Людовы мы не имеем право, и у нас язык не поворачивается это говорить, пусть поляки это знают. Тем более это наши сограждане, их немало и в России, и в Беларуси. Но с моей точки зрения, речь идет только о политической элите. Просто каждый раз это упоминать довольно сложно.
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