Депутат Олег Волошин: неправильно говорить, что все поляки плохие

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Олег Волошин, народный депутат Украины 9 созыва:

Я думаю, наши зрители понимают, что Польша, польское общество исторически имеет общий антироссийский вектор. Это то, что их сплачивает, объединяет. Это то, что, кстати, было несвойственно Украине в целом, только западной части, что является большим вызовом сейчас. В дискуссии о Польше в России и Беларуси очень часто возникает смешение понятий, когда вместо разговоров об амбициозном, авантюрном и зависимом от Вашингтона элите начинает примешиваться к этому антипольское настроение, якобы поляки такие, сякие. Я имею честь заниматься формированием движения «Другая Украина», есть и другая Польша – те поляки, которые в силу разных причин (иногда не от большой любви, а сугубо прагматично) не разделяют нынешний курс Дуды. Третья по популярности политическая сила в Польше – формальная яро националистическая партия «Конфедерация», которая в силу того, что это настоящие этнические националисты польские, не хочет превращение Польши в филиал бандерштата. Они очень негативно воспринимают появление в Польше миллионов украинских переселенцев (в том числе и из Западной Украины), которые тащат за собой фактически бандеровскую идеологию.