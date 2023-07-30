Волошин: «Вступление поляков в войну многими в Украине воспринималось бы как облегчение»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Как вы считаете, вступление Польши в войну в регионе – реалистичный сценарий на сегодня?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Сказать, что значит сегодня вступление в эту войну? По большому счету, все говорят: войны нет – проводится спецоперация, осуществляются различные действия, которые связаны с противодействием Украины и Российской Федерации. Тем не менее любой конфликт подобного рода – это все равно вооруженное противостояние, конечно же, оно попадает под эту терминологию. Что это действительно военный конфликт, безусловно, для Украины это война. Вне всякого сомнения. Вступление сегодня Польши в этот конфликт, я думаю, маловероятно. По какой причине? Во-первых, Польша на данный момент к этой войне не готова. У нее осуществляется перевооружение, модернизация прежде всего военной техники, и, конечно же, изменяется сама структура. На данный момент у нее имеется всего три боеготовых дивизии. Одна находится в состоянии формирования, другая, по сути, находится только на бумаге. И еще одна находится в далеких-далеких планах. Чтобы к 2035 году, как они сказали, сформировать два корпусных комплекта полных. Судя по всему, они этот процесс будут ускорять несколько. И вероятнее всего, поскольку сейчас принимаются все основные доктринальные военные документы к 2030 году, я думаю, тоже на среднесрочную перспективу именно Польша туда и планирует. Надежда Сасс:

Амбиции, желания в это сражение войти, безусловно, есть.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):

Современная война носит очень специфический характер. В этом плане можно было бы сказать, что Польша и так участвует на украинском театре военных действий, поскольку так называемые польские добровольцы там пачками гибнут. Пожалуйста. Здесь вопрос, в каких попугаях считать. У меня есть большие сомнения относительно перевооружения, учитывая опустошенность натовских арсеналов и невозможность перезапустить ВПК именно с той интенсивностью производства вооружений, которые нужны для войны. Поэтому в определенном смысле слова (я сейчас свою мысль закольцую), вроде бы, нас будут пугать и показывать, что Польша готовится и прямо завтра же то ли на Беларусь нападет, то ли введет войска в Западную Украину. То ли и то, и другое. Но тут есть одно но. Они повышают ставки и могут доиграться тем самым. Потому что это то самое чеховское ружье, которое должно выстрелить в последнем акте. Им будет казаться, что они разыгрывают спектакль, повышая ставки. А в результате могут сорваться в реальные боевые действия. И кажется, именно туда их Запад и запихивает по сценарию Саддама Хусейна, которому в свое время американцы сказали: идите, захватывайте этот Кувейт. Правильно? Надежда Сасс:

Опять же, из уст многих европейских политиков слышим, что если Украина и проиграет, то Польша, безусловно, вынуждена будет вступить. Олег, какие настроения сейчас в украинском обществе? Как в целом вы оцениваете возможный сценарий вступления Польши в войну на востоке?