«Последняя война для всех нас и для наших детей». Как конфликтующим странам избежать ядерной войны?

Олег Волошин, народный депутат Украины 9 созыва:

Во-первых, я бы хотел отметить, что в моем понимании, скажем, даже ни один человек в здравом уме не желает ядерной войны. Потому что это, очевидно, будет последняя война для всех нас и для наших детей. Естественно, если ты можешь любым способом ее избежать, то обязанность любого политика, а я в первую очередь политик и дипломат, а не военный, этот конфликт избежать. Во-вторых, насколько я понимаю, а у меня есть основания так думать определенные, не в Москве, но в первую очередь в Москве никаких апокалиптических настроений нет. Если действительно авантюристы в Польше либо в другой стране НАТО прибегнут к прямому вторжению на территорию Союзного государства, я думаю, тут рассуждать не нужно, все понятно, масштаб ответа. Но все, что касается территории моей страны – Украины, к сожалению, которая стала площадкой для всевозможных и политических военных экспериментов. Здесь очень широкое поле для маневров. И, скажем, появление польских подразделений, которые называют наемниками, по факту уже присутствуют, конечно, будут целью для российских ударов, но в том масштабе, как сейчас происходит, представить себе удар по Варшаве за то, что по приглашению Зеленского польская бригада появится во Львове, я не могу. Убежден, что этого не произойдет.

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