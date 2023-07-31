Почему поляки стали русофобами? Разобрались с политологом

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Сотни разоренных с 1943-го по 1944-й год сел и около 100 тысяч убитых националистами, бандеровцами поляков. Волынская резня входит в число самых жестоких преступлений Второй мировой войны, в особом качестве ответственность за него и в наши дни не признает родина основных обвиняемых – Украина. Киев пробует убедить историков всего мира, разделить вину на части, приняв в расчет гибель украинцев от рук поляков. Срабатывают эти определенные исторические аналогии в построении нынешних союзов? Неужели у поляков нет обиды за ужасающие преступления? Или же это две стороны одной медали? То есть здесь мы сотрудничаем, а здесь мы еще и можем нож припрятать определенный.
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):
Знаете, можно, есть польские черты, поскольку у меня очень близкая школьная подруга была полька, она очень самоиронично о них говорила. Но есть одна черта, которая удивительным образом уходит, черта, несомненно, ценная. Дело в том, что оборотной стороной польского гонора были представления о рыцарстве. То, чего сегодня нет. И то, что уходит, потому что, например, вот эта русофобия, которая в Польше насаждается, понимается, из всех утюгов идет и так далее. Это вообще свидетельство исчезновения этого духа рыцарства, потому что я прекрасно знала, что всегда польский народ очень скептически относится к руководству в Российской империи и в Советском Союзе, но никогда это не распространялось на личное отношение, наоборот. Это была очень высокая, учтивая уважительность. Это ужасно. Я хотела бы сказать одну вещь. На этой карте есть Львов. И давайте сделаем проекцию на сегодняшний день. Ведь Львов и вот эта южная часть – это была часть Австро-Венгрии. И надо вам сказать, что и сегодня Австрия, Венгрия, словаки... Да, и пожалуй даже Чехия, несмотря на все эти заверения в дружбе в рамках НАТО, что они все прозападные, что они Европа, на самом деле это лицемерие со стороны поляков.
Но это и лицемерие со стороны соседей поляков. Потому что ни при каких обстоятельствах, даже если нам придется (России и Беларуси) крутить головой, как сова, на 360 градусов и у нас будут разные точки, где нас будут напрягать, включая, может быть, даже Дальний Восток, все может быть, там все может быть. Даже несмотря на это, я так полагаю, что когда чуть-чуть больше затратят, растратят свой потенциал, на ней отыграться тоже много кто захочет. Еще раз подчеркиваю, это Австрия, и из инсайдерской информации, которая мне неплохо известна, это то, что, например, отношение к полякам в Ватикане, конечно, у Ватикана нет дивизии, как помните, Сталин спросил, сколько у Папы Римского дивизий. Тем не менее влияние скидывать со счетов не стоит. Это довольно специфичный такой орден, если можно так выразиться, экстерриториальное государство, которое имеет определенное влияние и вес в мире. Так вот, настроения антипольские там зашкаливают просто сейчас, и это показательно, это очень показательно.
И я думаю, неслучайно папский посланник приезжал к его Святейшеству Патриарху Кириллу. Вот такие вот нюансы, поэтому это все многоходовка. Я в ней вижу очень много лицемерия. При всем, я вам говорю, огромном уважении к польской культуре, во всем ее спектре. К самому народу очень отважному, действительно, и многому можно у него научиться. Вот вдруг проявляется в критические моменты истории, проявляется ошибочное поведение руководства, просто не понимаешь, а почему каждый раз на одни и те же грабли.
Но что интересно, что они не повторяют ситуацию, они опускаются уровнем ниже. И тут надо отметить, что они тоже набрались опыта. И нам тоже, знаете, Суворов говорил о том, что ни в коем случае никогда не презирай врага. Эти наши обзывалки, давайте не будем идти на поводу у них или зеркалить их по поводу русофобии, по части русофобии. Но тут надо понимать, что ведь они тоже анализируют свой исторический опыт. Это не только мы делаем, это не только мы им напоминаем, они учитывают свои прошлые ошибки, и может быть, поведут себя значительно витиеватее и хитрее, чем это нам сегодня представляется.
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