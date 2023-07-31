Почему поляки стали русофобами? Разобрались с политологом

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Сотни разоренных с 1943-го по 1944-й год сел и около 100 тысяч убитых националистами, бандеровцами поляков. Волынская резня входит в число самых жестоких преступлений Второй мировой войны, в особом качестве ответственность за него и в наши дни не признает родина основных обвиняемых – Украина. Киев пробует убедить историков всего мира, разделить вину на части, приняв в расчет гибель украинцев от рук поляков. Срабатывают эти определенные исторические аналогии в построении нынешних союзов? Неужели у поляков нет обиды за ужасающие преступления? Или же это две стороны одной медали? То есть здесь мы сотрудничаем, а здесь мы еще и можем нож припрятать определенный.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):

Знаете, можно, есть польские черты, поскольку у меня очень близкая школьная подруга была полька, она очень самоиронично о них говорила. Но есть одна черта, которая удивительным образом уходит, черта, несомненно, ценная. Дело в том, что оборотной стороной польского гонора были представления о рыцарстве. То, чего сегодня нет. И то, что уходит, потому что, например, вот эта русофобия, которая в Польше насаждается, понимается, из всех утюгов идет и так далее. Это вообще свидетельство исчезновения этого духа рыцарства, потому что я прекрасно знала, что всегда польский народ очень скептически относится к руководству в Российской империи и в Советском Союзе, но никогда это не распространялось на личное отношение, наоборот. Это была очень высокая, учтивая уважительность. Это ужасно. Я хотела бы сказать одну вещь. На этой карте есть Львов. И давайте сделаем проекцию на сегодняшний день. Ведь Львов и вот эта южная часть – это была часть Австро-Венгрии. И надо вам сказать, что и сегодня Австрия, Венгрия, словаки... Да, и пожалуй даже Чехия, несмотря на все эти заверения в дружбе в рамках НАТО, что они все прозападные, что они Европа, на самом деле это лицемерие со стороны поляков. Но это и лицемерие со стороны соседей поляков. Потому что ни при каких обстоятельствах, даже если нам придется (России и Беларуси) крутить головой, как сова, на 360 градусов и у нас будут разные точки, где нас будут напрягать, включая, может быть, даже Дальний Восток, все может быть, там все может быть. Даже несмотря на это, я так полагаю, что когда чуть-чуть больше затратят, растратят свой потенциал, на ней отыграться тоже много кто захочет. Еще раз подчеркиваю, это Австрия, и из инсайдерской информации, которая мне неплохо известна, это то, что, например, отношение к полякам в Ватикане, конечно, у Ватикана нет дивизии, как помните, Сталин спросил, сколько у Папы Римского дивизий. Тем не менее влияние скидывать со счетов не стоит. Это довольно специфичный такой орден, если можно так выразиться, экстерриториальное государство, которое имеет определенное влияние и вес в мире. Так вот, настроения антипольские там зашкаливают просто сейчас, и это показательно, это очень показательно.