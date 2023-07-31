«Будет законной целью для поражения». Как Россия ответит на ввод польских войск в Украину?

Надежда Сасс, СТВ: Наглядно продемонстрируем, карта 1938 год, польские восточные амбиции выглядели именно так. Западная Украина была их частью. Как украинский лидер и его команда расценивают подобные заявления? Потому что о безграничной любви между Польшей и Украиной говорил и польский лидер, и Владимир Зеленский. Есть ли риск такого сценария для Украины вступления в НАТО по частям?

Олег Волошин, народный депутат Украины 9 созыва: Всегда говорят, что давайте определимся с понятиями и терминами. Это очень важно, потому что тема, которую мы сегодня обсуждаем, вызывает живой эмоциональный отклик в душах украинцев, русских и белорусов. Крайне важна, поэтому здесь легко все смешать. У украинской власти не идет речь о передаче территорий Украины Польше. Речь идет о том, чтобы в той или иной форме, поскольку НАТО Зеленскому ожидаемо отказали в членстве, о формировании некого условного союза, который позволит в политическом и экономическом, военном плане объединить усилия Варшавы и Киева. И в этом смысле для меня остается большим дискуссионным вопросом, я был бы признателен белорусскому коллеге, если бы он рассказал, как это более детально видят в Минске, я не очень понимаю, как сегодня, если речь идет о вводе на территорию Западной Украины существующей официально уже много лет украинско-польско-литовской бригады, как официальный Минск или Москва могут этому препятствовать? На территории Беларуси, это суверенное решение республики, по приглашению руководства Беларуси находятся российские подразделения. Если речь идет об этом, это одна история. Если завтра режим Зеленского, давайте вспомним, что в 2019 году он победил на выборах, которые были признаны Россией и Беларусью, легитимность Зеленского при всем том жутком курсе, который сейчас проходит, мы отрицать не можем. Если завтра Зеленский и послушная ему Верховная рада проголосуют за ввод польских войск на территорию Украины, как кто-то извне может этому препятствовать?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Хочется ответить словами Владимира Владимировича Путина, которые он сказал 24 февраля 2022 года: если какое-то из государств вдруг захочет вторгнуться и вмешаться в этот вооруженный конфликт, то для этого государства это будет потрясение такое, с которым оно не сталкивалось никогда в истории. Практически дословно я этот говорю. То, что касается этой бригады, она будет просто законной целью для поражения, уничтожения. Проблем тут никаких нет. То есть есть вооруженный конфликт, в этот вооруженный конфликт вмешивается «поллитук» (Польша, Литва, Украина), бригада интернациональная, созданная в начале 2000-х годов. Можно сказать, что подобные формирования будут расцениваться как вооруженные формирования именно противостоящие Вооруженным силам России. Никто не может помешать вторгнуться им на территорию Украины. Но в этом случае Россия четко определила: она считать это будет стороной вооруженного конфликта. Под какой эгидой должна будет зайти эта бригада? Я не знаю. Как международная полиция? Кто даст на это права ей? Есть четкая установка, кто может в этой ситуации действовать, то есть это должно проходить под эгидой ООН, где дает карт-бланш на такие действия Совет безопасности. Результат голосования, думаю, всем известен.

Сегодня мы видим, как начинает действовать Россия – уже более активно. То, что было в начале этого вооруженного конфликта, выдвижения Киеву и Харькову, Херсону, потом эти Стамбульские соглашения, которые вдруг внезапно поступили, как было сказано одним из военных аналитиков российских Константином Сивковым, рафинированная политика. Каждый прекрасно понимает, что там от вооруженного конфликта очень мало чему можно научиться, идут просто тактические действия. Не решается никаких оперативных задач, никаких оперативно-стратегических группировок не формируется. Все как началось на фоне контрнаступа, где те же самые бригады фактически и воюют, бой за Пятихатку, за Майорск. По большому счету сегодня решаются абсолютно другие задачи. Украина – это всего лишь реактив, чтобы поддерживать огонь, где на фоне передела мира именно это военное противостояние четко разделило, где Запад, где Восток, а по всей вероятности еще поделит и Север, и Юг.

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