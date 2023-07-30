«Назначат того, кого надо». Каринэ Геворгян о предстоящий выборах в Польше
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Безусловно, и Каринэ Александровна сказала о выборах в США 2024 года. Не будем забывать еще о выборах, которые грядут в той же Польше. Нынешний воинственный курс во многом является отражением настроений правящей националистической партией PIS. Их оппоненты из команды Дональда Туска тоже не отличаются конструктивным отношением к Республике Беларусь и Российской Федерации, но хотя бы не являются милитаристами и не мечтают о Речи Посполитой «от моря до моря». Каковы шансы нам увидеть по итогам выборов более умеренную власть в Варшаве?
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):
Что касается выборов, Байден выиграл путем подтасовок, такие же подтасовки будут и в Польше. Может, конфедераты и набрали бы больше голосов, но считать будут те, которые не дадут им эти голоса, назначат того, кого надо. Так уже произошло в нескольких странах. Этот сценарий великолепно отработан в том числе и в Восточной Европе, например, в Словакии, мне это довольно хорошо известно, как президентом стала Чапутова, которую вообще никто не знал, и вдруг выяснилось, что за нее отдали голоса. Люди проводили исследования, спрашивали – никто не голосовал. Ничего, сделают, нарисуют.
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