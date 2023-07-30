«Назначат того, кого надо». Каринэ Геворгян о предстоящий выборах в Польше

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Безусловно, и Каринэ Александровна сказала о выборах в США 2024 года. Не будем забывать еще о выборах, которые грядут в той же Польше. Нынешний воинственный курс во многом является отражением настроений правящей националистической партией PIS. Их оппоненты из команды Дональда Туска тоже не отличаются конструктивным отношением к Республике Беларусь и Российской Федерации, но хотя бы не являются милитаристами и не мечтают о Речи Посполитой «от моря до моря». Каковы шансы нам увидеть по итогам выборов более умеренную власть в Варшаве?