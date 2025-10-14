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Меньше недели до старта ЧМ U23 по борьбе – оценили готовность белорусских атлетов

14 октября 2025 17:51
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Меньше недели остается до старта чемпионата мира по борьбе до 23 лет, который примет сербский Нови-Сад. Белорусы готовятся в столице на своей базе, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

С подробностями Юлия Силипицкая.

Меньше недели до старта ЧМ U23 по борьбе – оценили готовность белорусских атлетов-2

Старт мирового форума в предстоящий понедельник, и сейчас ребята уже разгружаются и подводятся. Из 36 вызванных на сбор Беларусь представят 6 атлетов в 10 возможных категориях. Легкий вес – не наш национальный конек. Все ребята, кто отобрался, чемпионы страны по своему году, однако в составе два спортсмена, основательно проварившихся во взрослой борьбе, это олимпионик полутяж Абубакар Хаслаханов и Глеб Макаренко, которому в наследство достались спортивные гены.

Меньше недели до старта ЧМ U23 по борьбе – оценили готовность белорусских атлетов-4

Вячеслав Макаренко, его отец, бронзовый призер Афин по греко-римской борьбе. Глеб в этом году на молодежной Европе завоевал серебро.

Меньше недели до старта ЧМ U23 по борьбе – оценили готовность белорусских атлетов-6

Вячеслав Макаренко, старший тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:
Правила поменялись. Они диктуют борьбу как бы дерганную. Даже у тяжей, хотя их тяжело расшевелить. Я как папа хотел бы в своем ребенке видеть олимпийского чемпиона. То, что мне не удалось. Для всех спортсменов даются и залы, и сборы, и вся подготовка.

Меньше недели до старта ЧМ U23 по борьбе – оценили готовность белорусских атлетов-8

Илья Шумчик закроет вес Александра Карелина. Наш супертяж – дебютант мирового форума. Все парни, которые отправятся в Сербию, без исключения, готовы ввязаться в борьбу за награды.

Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:
Это резерв взрослой команды. Их заключительный старт. Посмотрим, на что они способны. Команда выполнила годовой весь план. Поэтому это у нас, можно сказать, экзамен. Чемпионат мира – экзамен. Задача – это перво-наперво показать яркую взрослую борьбу и чтобы они проявили себя, поверили в себя, что это все реально. На самом деле ребята, отработав так сезон, заслужили результат. Ну, в принципе, по работе, работа – это одно, соревнования – это чуть-чуть другое.

Подробности в видео.

# Борьба # Греко-римская борьба

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