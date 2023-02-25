Чего ждать от переговоров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина? Есть несколько фактов, которые стоят внимания

Новости Беларуси. Тему геополитического уклада Александр Лукашенко обсудит во время ближайшей встречи с Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент на следующей неделе совершит трехдневный государственный визит в Китай.

Известно, что лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке. Китай – значимый игрок в мировой политике. И амбиции Поднебесной не всем по душе по ряду причин. Одна из них – сфера финансов: ООН прогнозирует рост экономики Китая в этом году на 4,8 % ВВП. Лукашенко о визите Байдена в Киев: Такой мелкий, неприличный шаг. Это попугайничество. Это уже было. Читайте здесь .

В то же время экономический рост в США ожидается лишь на уровне 0,4 %, в Евросоюзе и вовсе 0,2 %. Беларусь же в Китае видит надежного и серьезного партнера. Эти слова подтверждают цифры: взаимный товарооборот за 31 год сотрудничества увеличился более чем в 80 раз: с 60 миллионов до 5 миллиардов долларов. Одинаково страны смотрят и на разрешения разного рода конфликтных ситуаций через мирные переговоры. Впрочем, это касается не только украинского вопроса. Но и санкционного шантажа в отношении Беларуси и России. Президент Беларуси: «Ни один вопрос в мире сегодня без Китая не может решаться». Подробности .