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Чего ждать от переговоров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина? Есть несколько фактов, которые стоят внимания

25 февраля 2023 19:49
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Новости Беларуси. Тему геополитического уклада Александр Лукашенко обсудит во время ближайшей встречи с Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент на следующей неделе совершит трехдневный государственный визит в Китай.  

Чего ждать от переговоров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина? Есть несколько фактов, которые стоят внимания-1

Известно, что лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке. Китай – значимый игрок в мировой политике. И амбиции Поднебесной не всем по душе по ряду причин. Одна из них – сфера финансов: ООН прогнозирует рост экономики Китая в этом году на 4,8 % ВВП.  

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Чего ждать от переговоров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина? Есть несколько фактов, которые стоят внимания-4

В то же время экономический рост в США ожидается лишь на уровне 0,4 %, в Евросоюзе и вовсе 0,2 %. Беларусь же в Китае видит надежного и серьезного партнера. Эти слова подтверждают цифры: взаимный товарооборот за 31 год сотрудничества увеличился более чем в 80 раз: с 60 миллионов до 5 миллиардов долларов. Одинаково страны смотрят и на разрешения разного рода конфликтных ситуаций через мирные переговоры. Впрочем, это касается не только украинского вопроса. Но и санкционного шантажа в отношении Беларуси и России.  

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Чего ждать от переговоров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина? Есть несколько фактов, которые стоят внимания-7

Ожидается, что по итогам переговоров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах. Напомним, что в сентябре 2022 года лидеры провели двустороннюю встречу в Самарканде на полях саммита ШОС, в ходе которой приняли решение поднять двустороннее взаимодействие на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Таким образом, китайско-белорусские отношения совершили, без преувеличения, исторический скачок.  

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# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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