Более 500 новорождённых появилось в Беларуси в 2025-м благодаря ЭКО – Курлович
Возможность сказать главные слова самым близким людям, которые на этой планете несут особую миссию. 14 октября в Беларуси отмечается День матери. Самые теплые поздравления адресовал соотечественницам Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: мудрость, терпение и любовь матерей помогают находить в жизни верный путь.
В центре «Мать и дитя» уже более 20 лет врачи помогают появиться на свет детям вопреки и несмотря, справляются с самыми сложными патологиями и сохраняют жизнь малышам даже в утробе матери. Проводится до 100 таких операций в год. Белорусские медики научились выхаживать 500-граммовых новорожденных. За стеклом реанимационных кувезов – полный контроль температуры, влажности и, представьте, даже уровня шума.
Сотворить чудо для пары в этих стенах могут задолго до родов. В лаборатории ЭКО центра «Мать и дитя» дают шанс тем, кто уже отчаялся услышать заветное «мама».
Иван Курлович, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя»:
За 20 лет применения ЭКО уже в нашей стране родилось более 10 тысяч детей. За 9 месяцев 2025 года уже около 500 новорожденных. Используемая в настоящее время в нашей стране бесплатная попытка ЭКО, мы применяем все усилия и все возможности, чтобы сделать ее максимально на самом высоком уровне. Эффективность применения этой попытки ЭКО достаточно высокая на мировом уровне и достигает более 40 %.
Печет круассаны и воспитывает 3 детей! В День матери узнали, каково быть мамой в Беларуси.