Более 500 новорождённых появилось в Беларуси в 2025-м благодаря ЭКО – Курлович

Возможность сказать главные слова самым близким людям, которые на этой планете несут особую миссию. 14 октября в Беларуси отмечается День матери. Самые теплые поздравления адресовал соотечественницам Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре «Мать и дитя» уже более 20 лет врачи помогают появиться на свет детям вопреки и несмотря, справляются с самыми сложными патологиями и сохраняют жизнь малышам даже в утробе матери. Проводится до 100 таких операций в год. Белорусские медики научились выхаживать 500-граммовых новорожденных. За стеклом реанимационных кувезов – полный контроль температуры, влажности и, представьте, даже уровня шума.

Сотворить чудо для пары в этих стенах могут задолго до родов. В лаборатории ЭКО центра «Мать и дитя» дают шанс тем, кто уже отчаялся услышать заветное «мама».