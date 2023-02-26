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«Это обнадёживает нас». Как мир оценивает план Китая по урегулированию кризиса в Украине?

26 февраля 2023 07:53
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В общем геополитическом плане сейчас наблюдается поворот мира на восток. Китай, к тому же, привлек к себе внимание еще и представленным планом урегулирования украинского кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это обнадёживает нас». Как мир оценивает план Китая по урегулированию кризиса в Украине?-1

Документ из 12 пунктов концептуально весьма схож с позицией Президента Беларуси: лишь диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением на пути к миру. Представитель ООН назвал документ «важным вкладом», а президент Франции объявил, что в начале апреля отправится в Пекин, чтобы обратиться за помощью к Китаю для урегулирования украинского кризиса. В свою очередь министр иностранных дел и торговли Венгрии в интервью на эту тему высказался за всю свою страну: мы действительно счастливы, что Китай на стороне мира.

«Это обнадёживает нас». Как мир оценивает план Китая по урегулированию кризиса в Украине?-4

Петер Сийярто, министр иностранных дел и торговли Венгрии:
Это обнадеживает нас, потому что показывает, что не только мы, малые страны по соседству, непосредственно затронуты кризисом, но и крупные страны, сверхдержавы, также находятся на той стороне, и это дает некоторую надежду в этом отношении.

«Это обнадёживает нас». Как мир оценивает план Китая по урегулированию кризиса в Украине?-7

В Китае твердо уверены: при рассмотрении и разрешении споров необходимо соблюдать общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава ООН.

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# Международная политика # Петер Сийярто # Фотофакт

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