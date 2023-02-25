Президент Беларуси: если украинцы откроют в Приднестровье второй фронт – это смерти подобно

Новости Беларуси. После участия в празднике любительского спорта «Минская лыжня» Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Охвачены все злободневные темы. От геополитики до внутренней повестки. Президент высказался и о том, что обсуждает политический истеблишмент Европы, и о том, что волнует людей в разговорах на кухне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предвзятость и надменность коллективного Запада стала еще и показательной. Ярким примером европейской воспитанности стал недавнего инцидент во время выступления нашего парламентария Андрея Савиных. Заседания, пожалуй, на де-юре самой дипломатической площадке Европы (Парламентской ассамблеи ОБСЕ) де-факто превратили в клоунаду. А многие международные организации в инструменты политического давления и провокаций. За ширмой красивых аббревиатур – грязная игра против Беларуси и России. Но наша страна вела, ведет и будет вести себя сдержанно и достойно даже на самых недружелюбных европейских площадках.

Полина Срибненко, корреспондент Межгосударственной телерадиокомпании «МИР»:

Совсем недавно на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, по-моему, латвийский депутат оскорбил российского депутата совсем в недипломатических выражениях, после чего западные участники и вовсе покинули заседание. Были провокации в адрес нашего представителя Андрея Савиных.

– Он достойно выдержал.

– Генассамблея ООН готовит очередную антироссийскую резолюцию. Нужны ли нам вообще такие международные площадки и диалог с Западом, в принципе? Комментарий Президента читайте здесь.

Отношение к постсоветскому пространству у западных гегемонов как к серой зоне. И по ряду международных договоренностей те силы, которые должны гарантировать безопасность в нашем регионе, сами устраивают конфликтные точки. Время Молдовы. В нынешнем президенте уже разочаровались ее избиратели, а триггером нестабильности могут стать и заявления о возможной агрессии Украины против Приднестровья.