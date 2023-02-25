Президент Беларуси: если украинцы откроют в Приднестровье второй фронт – это смерти подобно
Новости Беларуси. После участия в празднике любительского спорта «Минская лыжня» Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Охвачены все злободневные темы. От геополитики до внутренней повестки. Президент высказался и о том, что обсуждает политический истеблишмент Европы, и о том, что волнует людей в разговорах на кухне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предвзятость и надменность коллективного Запада стала еще и показательной. Ярким примером европейской воспитанности стал недавнего инцидент во время выступления нашего парламентария Андрея Савиных. Заседания, пожалуй, на де-юре самой дипломатической площадке Европы (Парламентской ассамблеи ОБСЕ) де-факто превратили в клоунаду. А многие международные организации в инструменты политического давления и провокаций. За ширмой красивых аббревиатур – грязная игра против Беларуси и России. Но наша страна вела, ведет и будет вести себя сдержанно и достойно даже на самых недружелюбных европейских площадках.
Полина Срибненко, корреспондент Межгосударственной телерадиокомпании «МИР»:
Совсем недавно на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, по-моему, латвийский депутат оскорбил российского депутата совсем в недипломатических выражениях, после чего западные участники и вовсе покинули заседание. Были провокации в адрес нашего представителя Андрея Савиных.
– Он достойно выдержал.
– Генассамблея ООН готовит очередную антироссийскую резолюцию. Нужны ли нам вообще такие международные площадки и диалог с Западом, в принципе?
Комментарий Президента читайте здесь.
Отношение к постсоветскому пространству у западных гегемонов как к серой зоне. И по ряду международных договоренностей те силы, которые должны гарантировать безопасность в нашем регионе, сами устраивают конфликтные точки. Время Молдовы. В нынешнем президенте уже разочаровались ее избиратели, а триггером нестабильности могут стать и заявления о возможной агрессии Украины против Приднестровья.
Евгений Кононович, редактор отдела по освещению деятельности Президента издательского дома «Беларусь сегодня»:
В нашем регионе еще одна потенциальная горячая точка появилась – Приднестровье. Минобороны России уже предупредило о готовящейся провокации. Сообщается о том, что на украинско-молдавской границе скапливается военная техника. Если, не дай бог, Украина развяжет второй фронт, как это скажется на ситуации в регионе в целом?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я в это не верю, потому что мы в контакте с украинцами по второму фронту, белорусско-украинскому, 1 200 километров. Я знаю их отношение. Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией. И в Приднестровье закрыть эту «серую дыру», как они говорят, и объединить Молдову – запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. В Приднестровье не столько солдат российских, хотя их хватает, военнослужащих, сколько боеприпасов. Там мало не покажется. Поэтому я думаю, чтобы лишний раз Молдову расшатать, подогреть. Везде надо все расшатывать – это в интересах Запада. Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют там второй фронт – это смерти подобно.
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