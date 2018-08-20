Времени на раскачку не будет. Как прошёл первый рабочий день у обновлённого руководства правительства

Новости Беларуси. Первый рабочий день у обновленного состава правительства. Дисциплина, порядочность и сплоченность. Именно на это сделал акцент глава государства, назначая нового премьера, его заместителей, а также ряд ключевых министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Времени на раскачку не будет – подчеркнул сегодня, 20 августа, новый глава Совмина Сергей Румас. Работа будет сконцентрирована на росте благосостояния белорусов. И это станет главным критерием деятельности правительства. В Совете министров заметное оживление. В зале заседаний гул, как в пчелином улье. Обсуждают эту незапланированную встречу. Вот-вот момент войдет в историю суверенной Беларуси. Впервые соберется 9-й состав правительства.

Вскоре за столом переговоров занимает места, что называется, верхушка Совмина. Каждого представляет глава Администрации Президента. Вначале – краткое резюме о назначенных и напутствие для нового правительства. «Дисциплина, порядочность и сплоченность»: обновлённый состав правительства приступил к работе

Впрочем, эти задачи по-прежнему актуальны. О них неоднократно говорил Президент. В том числе на субботнем совещании, где и прозвучали новые имена в правительстве. Кратко ориентиры для руководителей – порядочность, дисциплина, сплоченность – то, чего, по мнению главы государства, так не хватало предыдущему составу и что ставило под удар даже экономическую стабильность страны.

А это в том числе уровень и соотношение наших зарплат, пенсий и коммунальных тарифов. Ключевой оценкой работы и нынешнего правительства остается уровень благосостояния белорусов. Кадровая суббота: Александр Лукашенко сменил руководство правительства От нового правительства ждут, конечно, решительных шагов. Но никакой шоковой терапии. На это нацеливал и глава государства. Об этом сегодня, 20 августа, говорил и Сергей Румас, выступая уже в качестве премьер-министра.

Но в правительстве для него это не дебют. В 2010 был вице-премьером. После возглавлял Банк развития и «рулил», причем вполне успешно, крупными государственными инвестпроектами. Предыдущий опыт, как говорится, только в помощь.

Сергей Румас, премьер-министр Республики Беларусь:

Глава государства при назначении нового состава правительства сделал акценты на такие вещи, как дисциплина, порядочность и сплоченность. Кроме того, много внимания было уделено росту благосостояния населения. Глава государства подчеркнул, что это – основная оценка работы правительства.

Но успех общего дела во многом зависит от работы команды. Сергей Румас знает об этом наверняка. Ведь он у руля и нашей федерации по футболу. Итак, кто же в команде премьера?

Первый вице-премьер – Александр Турчин. До этого руководил Аппаратом Совмина и Советом по предпринимательству.

Игорь Ляшенко в ответе за газ и нефть. В этой сфере давно, но придется раскрыться как дипломату. Уже в ближайшее время «светят» переговоры с Россией по объему поставок углеводородов.

Игорь Петришенко – до этого был послом в России – займется здравоохранением, спортом и культурой. Но его дипломатический опыт не пропадет. В 2019 Беларусь принимает большие международные соревнования – Европейские игры. Это вопрос будущего, а вот из насущного – повышение зарплат медикам и борьба с коррупцией в этой сфере.

Дипломатические навыки понадобятся и Владимиру Кухареву, который курирует вопросы ЖКХ, строительства и транспорта. Найти баланс между требованиями международных кредиторов и коммунальными тарифами и осуществить глобальный промышленный ремонт. Ведь крыши текут не только в Орше. Одним словом, площадь работ – масштабная. Единственный, кому удалось сохранить должность в новом составе, это Михаил Русый. Он по-прежнему отвечает за сельское хозяйство.

Ольга Коршун, СТВ:

Новой команде еще предстоит, как говорится, сыграться и распределить обязанности. Этим правительство займется в ближайшие дни. Но на раскачку не так много времени. У нового состава есть сто дней – эту цифру назвал сам премьер, чтобы показать первые результаты. После кадровых решений укрепили экономический блок. Профильное министерство возглавляет Дмитрий Крутой. Самый молодой игрок в команде Румаса. Ему всего 38. В качестве министра намерен повысить устойчивость нашей экономики перед внешними угрозами. А еще на повестке дня – работа с предпринимателями и вступление Беларуси в ВТО.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

Колебания российского рубля, которые произошли в последнее время, очень серьезно влияют на наши макроэкономические показатели. Мы эту зависимость, естественно, должны уменьшить. Если говорить о внутренней нашей повестке и рынке, то наши застарелые проблемы закредитованности предприятий, не всегда эффективного распределения экономических ресурсов тоже пока никуда не делись, и мы должны над ними очень серьезно работать. Первый рабочий день и у министра промышленности. Павел Утюпин знает Минпром, что называется, изнутри. Пригодится экономический опыт. Рентабельность промышленности – 10 %. В целом, неплохо, но хотелось бы лучше. Статистику портят предприятия со сложной финансовой ситуацией. Одним словом, придется засучить рукава.

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:

Необходимо, наверное, больше внимания уделить предприятиям, которые находятся в малых и средних городах. Учитывая, что предприятия Министерства промышленности находятся по всей стране, естественно, работа наших предприятий будет складываться, в целом, из социально-экономической ситуации в каждом отдельном городе нашей страны. Что нам стоит дом построить – наверняка знает Дмитрий Микуленок. Он назначен министром архитектуры и строительства. Пятая часть населения страны живет в столице. В этой ситуации актуальной остается задача планомерно развивать города-спутники. При этом на повестке дня – удешевление стоимости квадратного метра жилья.

Дмитрий Микулёнок, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Мне важно будет, как министру, чтобы строительные организации и предприятия, которые задействованы в строительном комплексе, работали безубыточно. Объемы будут доводиться централизованно. Это задача стратегическая. А новому министру связи и информатизации предстоит построение цифровой экономики. Фундамент в этом деле уже заложен. К примеру, в 2017 экспорт Парка высоких технологий превысил миллиард долларов. Но вслед за ПВТ в процесс должна включиться и вся остальная экономика.