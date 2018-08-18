Кадровая суббота: Александр Лукашенко сменил руководство правительства

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие кадровые решения озвучил глава государства.
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие кадровые решения озвучил глава государства.
Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.
Первый вице-премьер – Александр Турчин он до сих пор руководил Аппаратом Совета Министров.
Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко – теперь уже бывший глава концерна «Белнефтехим». Он будет курировать вопросы, которые до сих пор были в компетенции Владимира Семашко.
Также вице-премьером назначен Владимир Кухарев. До настоящего времени он работал в должности зампредседателя Комитета госконтроля. Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ и транспорта.
Должность вице-премьера в обновленном правительстве и у Игоря Петришенко, который до этого был послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу – здравоохранение, образование, культуру и спорт.
В министерском корпусе также обновления. Глава Министерства архитектуры и строительства теперь Дмитрий Микулёнок. Министром промышленности назначен Павел Утюпин. Должность Министра связи и информатизации получил Константин Шульган. А Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. Кроме того, Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.
Александр Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жестко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное – в глубине. И вы, люди, недалекие от правительства (а некоторые работали в этих должностях, пусть не на первых ролях), вы понимаете, что не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны.
Мы взяли определенный курс. Согласно Конституции страны Президент в своей предвыборной программе оглашает этот курс. И люди исходя из этого голосуют. И никому не позволено обманывать людей.
А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс (в других же странах так делается). Так у меня никогда не было и не будет! То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться. И главное в нашей политике – народ. Это никакой не популизм. Я всегда это говорил и говорю. В противном случае нам в этой стране делать нечего. Люди – это главное. Дисциплина, порядочность, сплоченность. Система власти, жесткость ее, нацеленная на дисциплину и профессионализм – это фактор независимости нашей страны.
Рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы обновленного состава правительства Беларуси. Наряду с этим Президент при назначении подчеркнул несколько важных акцентов, которые должны быть присущи новоназначенным чиновникам. Среди них – дисциплина и порядочность.
«Нам надо дисциплину поднимать в наших рядах». Александр Лукашенко на совещании о невыполнении поручений чиновниками
Все кандидатуры на посты в обновленном правительстве детально обсуждали в Администрации Президента. Наталья Кочанова встречалась с представителями крупнейших общественных объединений страны, которые являются основой гражданского общества. Участники встречи делились с главой Администрации своим мнением по кандидатурам на руководящие посты в правительстве, которые были вынесены на обсуждение.
Подбирались они из кадрового резерва главы государства традиционно на альтернативной основе. Встреча была инициирована Президентом. Внести предложения по обновлению правительства на неделе глава государства поручил по итогам резонансного совещания в Орше, где Александр Лукашенко жестко раскритиковал работу вертикали власти и, в частности, невыполнение программы комплексного развития региона.
Состояние Оршанского района как лакмусовая бумажка. Почему Президент принял жесткие решения в отношении отдельных чиновников?