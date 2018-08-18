Кадровая суббота: Александр Лукашенко сменил руководство правительства

Должность вице-премьера в обновленном правительстве и у Игоря Петришенко, который до этого был послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу – здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жестко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное – в глубине. И вы, люди, недалекие от правительства (а некоторые работали в этих должностях, пусть не на первых ролях), вы понимаете, что не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны.

Мы взяли определенный курс. Согласно Конституции страны Президент в своей предвыборной программе оглашает этот курс. И люди исходя из этого голосуют. И никому не позволено обманывать людей.

А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс (в других же странах так делается). Так у меня никогда не было и не будет! То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться. И главное в нашей политике – народ. Это никакой не популизм. Я всегда это говорил и говорю. В противном случае нам в этой стране делать нечего. Люди – это главное. Дисциплина, порядочность, сплоченность. Система власти, жесткость ее, нацеленная на дисциплину и профессионализм – это фактор независимости нашей страны.