«Активные лидеры, которые знают, что делают, они на своих местах». Известные эксперты о назначениях в руководство правительства Беларуси

Новости Беларуси. Итак, назначено новое руководство правительства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По поручению главы государства Администрация Президента провела консультации по каждому из кандидатов с должностными лицами, руководителями организаций гражданского общества.

Мы расспросили экспертное сообщество Беларуси о новом руководстве правительства и министерств. Первой свое мнение высказала Надежда Ермакова, заместитель председателя Белорусского союза женщин. Раньше она работала с назначенным премьер-министром Сергеем Румасом. «У него очень много идей, идей современных». Ермакова о Румасе, а также о новом руководстве правительства Надежда Андреевна – не единственная из экспертного сообщества, с кем нам удалось поговорить о новом руководстве правительства.

Николай Щёкин, руководитель Центра политической и экономической социологии Института социологии НАН Беларуси:

Новая веха в формировании гражданского общества, когда публично, всенародно обсуждался вопрос кадрового состава. То есть это лишний раз подтверждает, что у нас в правительстве открыты, ничего закрытого нет, все кандидатуры известны, они все опытные, хоть и молодые. Самое важное сейчас – решить те задачи, которые поставил Президент, потому что, как он уже подчеркивал, и мы это знаем, что через очень короткий промежуток времени предстоит власти держать экзамен перед народом.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

Для общественных организаций очень важно, что сегодня нас слышат, что мы можем высказать свое мнение, и к нам прислушиваются. Для нас это, прежде всего, серьезнейшая ответственность, потому что любое принятие решений проходит через обсуждение обычных, простых людей, граждан. Здорово, что новая команда правительства – именно те люди. Мы вместе обсуждали, смотрели, что на протяжении своей карьеры, в которой очень много достигли в той или иной сфере. И нас, как молодежную организацию, конечно, интересовали вопросы о том, насколько сегодня будет поддерживаться молодежь, насколько будет обеспечена трудовыми местами, насколько сегодня будут поддерживаться молодые семьи. Я уверен, что новая команда и правительство действительно со всеми задачами справятся. Мы видим, что там активные лидеры, которые знают, что делают, они на своих местах. И я уверен, что мы дальше все вместе будем развиваться.

Сергей Новицкий, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Беларуси, бизнесмен:

Сильный состав правительства новый. Почему? Я работаю совместно и с Румасом Сергеем Николаевичем, и с Турчиным Александром Генриховичем, и Дмитрия Крутого знаю хорошо. Молодое поколение – это нормальный естественный процесс – ротация кадров. Это очень хороший знак для всего нашего предпринимательского сообщества. Кстати, Александр Генрихович Турчин – и председатель нашего Совета. Очень хороший знак того, что как минимум они знают очень хорошо изнутри, не понаслышке проблемы развития предпринимательства, особенно малых, средних предприятий. Более того, Банк развития является основным финансовым инструментом, по которому идет финансирование малого и среднего предпринимательства. Это еще дополнительный один плюс с точки зрения развития предпринимательства.

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Кто у нас сегодня действительно имеет уже практический опыт, может быть даже выводы из какой-то тяжелой ситуации отраслей целых (та же деревообработка)? Это Банк развития. Это опыт человека-менеджера, который прошел банковскую школу, который управлял реальным сектором экономики как финансовый менеджер. Как раз он назначен премьер-министром. Это соответствует тем трендам, о которых говорил глава государства. Второй акцент – предпринимательство, раскрепощение деловой инициативы, седьмой декрет известный и иже с ними. Акценты остались прежними, по крайней мере, в системных подходах, в ориентации государственной политики. Это именно усиление и, может быть, выбор тех людей, которые сегодня уже не только могут, а и должны показать свой потенциал в реальном действии.

Владимир Карягин, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:

Это высочайшие профессионалы в банковской, экономической сфере. Очень важно: правительство – это команда. Необходимо сегодня сосредоточиться на экономической сфере. Это напрямую связано с благосостоянием. Поэтому чем лучше будут работать предприятия, чем более четкие правила игры, тем лучше будет выслушан бизнес. В реформации государственных предприятий это выразится и в подъеме жизненного уровня: в заработных платах, пенсиях, социальной программе.