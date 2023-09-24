«Выбор между плохим и ещё худшим». Андрей Савиных об электоральной кампании в Польше

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации:

В целом мы видим, что процесс идет довольно хаотично. И не просто потому, что силы равные примерно, а еще и потому, что ни одна из этих сил не может получить законными путями явный перевес. То есть они не предлагают ничего нового, то есть они соревнуются примерно с одинаковыми платформами, с одинаковыми программами, и те, и другие очень хорошо известны польским избирателям, и те, и другие понаделали ошибок, в том числе и глупых. И как бы они ни пытались маскироваться под защитников традиционных ценностей или нетрадиционных, избиратель им реальную цену знает. И в этом отношении впереди кто-нибудь из них может вырваться исключительно за счет какого-нибудь хайпа или взрывного пиара, если это будет.

Андрей Манойло:

Есть другие методы. На этой прекрасной диаграмме меня больше всего пугает третий путь. Когда наш защитник бизнесменов Титов решил создать «Партию роста», встал вопрос о том, какая там будет идеология взята за основу. И на первом же брифинге, посвященном идеологии будущей партии, Титов сказал: мы не с правыми и не с левыми, мы пойдем другим путем, наш путь – это третий путь. И наша идеология – это идеология третьего пути. Журналист, который в этот момент был советником у него, с ним это не согласовывали, когда он увидел, волосы у него стали дыбом, и в этот же день он принес Титову книжку. Там было написано «Третий путь», автором этой книги был Муссолини.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Польша отдала суверенное право на определение своей политики. По большому счету, какая бы партия ни победила, решение о политическом курсе этой страны будет принимать Брюссель, а скорее всего Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Это главное и первое. И по большому счету все эти партии оказались в стратегическом тупике, потому что население Польши хотело бы традиционных ценностей, хотело бы мирного направления, хотело бы взаимодействия с соседями. А их центры силы толкают на совершенно другую политику. И это большая проблема. Надежда Сасс, СТВ:

В таком случае массы имеют право заявить о своих желаниях. Как вы считаете, в Польше возможны какие-то революционные процессы?