«Выбор между плохим и ещё худшим». Андрей Савиных об электоральной кампании в Польше
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации:
В целом мы видим, что процесс идет довольно хаотично. И не просто потому, что силы равные примерно, а еще и потому, что ни одна из этих сил не может получить законными путями явный перевес. То есть они не предлагают ничего нового, то есть они соревнуются примерно с одинаковыми платформами, с одинаковыми программами, и те, и другие очень хорошо известны польским избирателям, и те, и другие понаделали ошибок, в том числе и глупых. И как бы они ни пытались маскироваться под защитников традиционных ценностей или нетрадиционных, избиратель им реальную цену знает. И в этом отношении впереди кто-нибудь из них может вырваться исключительно за счет какого-нибудь хайпа или взрывного пиара, если это будет.
Андрей Манойло:
Есть другие методы. На этой прекрасной диаграмме меня больше всего пугает третий путь. Когда наш защитник бизнесменов Титов решил создать «Партию роста», встал вопрос о том, какая там будет идеология взята за основу. И на первом же брифинге, посвященном идеологии будущей партии, Титов сказал: мы не с правыми и не с левыми, мы пойдем другим путем, наш путь – это третий путь. И наша идеология – это идеология третьего пути. Журналист, который в этот момент был советником у него, с ним это не согласовывали, когда он увидел, волосы у него стали дыбом, и в этот же день он принес Титову книжку. Там было написано «Третий путь», автором этой книги был Муссолини.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Польша отдала суверенное право на определение своей политики. По большому счету, какая бы партия ни победила, решение о политическом курсе этой страны будет принимать Брюссель, а скорее всего Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Это главное и первое. И по большому счету все эти партии оказались в стратегическом тупике, потому что население Польши хотело бы традиционных ценностей, хотело бы мирного направления, хотело бы взаимодействия с соседями. А их центры силы толкают на совершенно другую политику. И это большая проблема.
Надежда Сасс, СТВ:
В таком случае массы имеют право заявить о своих желаниях. Как вы считаете, в Польше возможны какие-то революционные процессы?
Андрей Савиных:
Понимаете, какая еще ситуация. Вот откуда возникает постоянный тезис об угрозе со стороны России? Откуда идет тезис о необходимости милитаризации польского общества? Население буквально запугивают. Они верят в эти тезисы. У них промыты мозги. Поэтому когда они будут делать свой политический выбор, то они не будут выбирать между идеальным и реальным. Они будут выбирать между реальными партиями. Большее на меньшее их не устраивают. Это будет выбор между плохим и еще худшим. И вот в итоге мы получим итоговый результат политический. Но это не отменит в любом случае эту ситуацию. Я уже приводил метафору самолета. Туск и все остальные политики там просто пассажиры. В лучшем случае, давайте продолжим метафору, скажу, что стюардесса разносит напитки, она из Брюсселя, а за рулем самолета сидит пилот из Соединенных Штатов Америки.
Читайте также:
Матеуш Пискорский: «Польша не является субъектом международных отношений в Европе»
Савиных: независимо от того, кто победит на польских выборах, правящая партия будет против Беларуси и России
Возможна ли смена польской власти после выборов? Рассказали эксперты