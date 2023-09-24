Превратить штаб-квартиру ООН в «Квартал-95» не вышло. Итоги 78-й Генассамблеи

Признаки нормализации отношений Запада с Беларусью не просматриваются, об этом заявил журналистам глава белорусского МИД на полях Генассамблеи ООН, куда на неделе отправилась наша делегация. Сергей Алейник назвал современную глобальную политику ядовитой, призвал всех к компромиссу и согласию и предложил восстановить диалог в духе Сан-Франциско, сообщили в программу «Неделя» на СТВ. В этом городе летом 1945-го прошла историческая конференция ООН, где приняли Устав организации и заложили основы послевоенного мирового устройства. А на заседаниях ООН все больше свободных мест. В этот раз, к примеру, на Совбез приехал только Байден. Остальные первые лица, в том числе Путин, Си Цзиньпин, решили эту сессию, наверное, прогулять. Ведь по сути ООН давно ничего не решает, а голоса там покупаются и продаются. Торг уместен, и это далеко уже не секрет. Тех, кто не согласен с такой тотальной долларизацией, пытаются изолировать. Беларусь – классический пример. О санкциях и о том, что они вне устава, в ООН все знают, но с трибуны с большего молчат. Так что же случилось с ООН за 78 лет, как звучит белорусский голос и почему все равно важно продолжать диалог, за ходом заседаний в Нью-Йорке следил наш политобозреватель Евгений Пустовой.

Этот фрагмент из советской комедии «Афоня» стал вирусным в дни проведения саммита ООН. Впрочем, достаточно вирусного видео было и на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. Весь мир обсуждал, как Байден столкнулся с флагом Бразилии. Впрочем, это столкновение не только забавное, но еще и символическое. Латинская Америка уходит из зоны влияния Атлантики. В принципе, не только Латинская Америка.

Густаво Петро, президент Колумбии:

У них не нашлось 100 миллиардов долларов для защиты стран от наводнений, штормов и ураганов. Зато они мгновенно выделяют эти деньги на то, чтобы русские и украинцы убивали друг друга. Мы думаем не о том, чтобы расширить жизнь до звезд, а о том, как покончить с жизнью на нашей собственной планете. Мы посвятили себя войне. Нас призвали на войну. Латинскую Америку призвали передать военные машины.

Мир уже другой – президент Беларуси неоднократно подчеркивал. И это показала 78-я Генеральная Ассамблея ООН. Беларусь стояла у истоков создания ООН. ООН – это самый успешный вариант мироустройства. Но из планетарной в квазилокацию превращает США.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Пока был Советский Союз в качестве второй сверхдержавы, эта биполярная система и противостояние двух сверхдержав, тогда ООН выполняла свою функцию в качестве в том числе и балансира между двумя сверхдержавами. Той площадкой, на которой согласовывались интересы стран, склонившиеся к тому или иному центру.

Во внешней политике сложилась порочная практика: тон мировой повестке пытаются задавать функционеры и чиновники нью-йоркской штаб-квартиры. Резонный посыл нашего президента: ООН – это точно не инструмент легитимизации интересов определенных государств. Лукашенко: Беларусь не может спокойно смотреть на происходящее в ООН. Целый ряд направлений, где мы очень успешно работаем. Некоторые из этих инициатив родились после выступлений Президента Одна из них – борьба с торговлей людьми. Среди постоянных предложений официального Минска – поддержка традиционных семейных ценностей, сотрудничество в преодолении долгосрочных последствий Чернобыльской катастрофы. Так же Беларусь выступила за разработку Стратегии ООН для стран со средним уровнем доходов.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Впервые на этой Генассамблее провели совместное заседание о движении неприсоединения «Группы 77» и Китая. Вы знаете, что набирают серьезный потенциал такие объединения, как БРИКС и ШОС. Заседание этих форматов тоже состоялись в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. И мы исходим из того, что Организация будет двигаться в направлении восстановления доверия, в выражении глобальной солидарности, но откровенно скажу, что это займет еще определенное время.

Миру попытались снова навязать повестку Украину. Тщетно. Одним из первых на трибуну ООН поднялся Байден. Но вести за собой весь мир США уже не в состоянии. Хозяин Белого дома не пожал руку своему бразильскому коллеге. Это нарушение политессы. Хотя нарушать нормы международного права для США – обычная практика.

Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации:

За полтора года внимание к Зеленскому и, собственно, конфликту в Украине во многом притупилось. Целый ряд стран, но если мы говорим про Африку, то это вообще отдельная история, потому что многие африканские страны, лидеры этих стран, население, для них то, что происходит в Украине – проблемы 30-го, 40-го порядка. Уж точно не приоритетные. Мы прекрасно понимаем ситуацию с европейскими странами, которые очень сильно устали от ситуации в Украине в целом и особенно от тех постоянных резких заявлений президента Украины, чиновников Украины, касательно того, что поддержки для Украины недостаточно. Превратить здание в Восточном Манхэттене между 42-й и 48-й улицами в «95-й квартал» не вышло. Больше нет этих оваций и одобрительных кивков.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

Наш мир становится неспокойным. Растет геополитическая напряженность. Глобальных вызовов все больше. И мы, похоже, не в состоянии объединиться, чтобы ответить на них. Мы противостоим множеству экзистенциальных угроз: от климатического кризиса до разрушительных технологий. И все это в период хаотических перемен.

Действительно многие страны с классической высшей лиги – теряют авторитет. Шольца слушали так же, как и Зеленского. Мизерным составом.

Олег Романов:

Здесь идет разговор о том, что устали от марионеток. Все понимают, кто является силой и за кем стоит сила. А кто является марионеткой и говорит то, что ему скажут.

Достигнуть целей устойчивого развития и преодолеть продовольственный кризис можно только преодолев борьбу со здравым смыслом. Ведь ставить политические амбиции выше жизней детей – это точно не в духе ООН с первоначальными настройками Ялтинско-Постдамской системы.

Сергей Алейник:

В мире достаточно продовольствия для всех. В то же время миллионы людей на планете голодают. Это противоречие является результатом односторонних незаконных санкций, которые западные государства вводят в нарушение Устава ООН против неугодных им стран или в целях получения преимуществ в конкурентной экономической борьбе. Санкции в свою очередь ограничивают возможности по экспорту удобрений, продовольствия в развивающиеся государства, которые более всего в них нуждаются. Следовательно, глобальный продовольственный кризис является рукотворным, а не системным.