На 78-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД Беларуси обсудил с коллегами из африканских стран перспективы сотрудничества

Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Алейником продолжает работу на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава белорусского МИД продолжил серию двусторонних встреч с коллегами из африканских стран.

С министром иностранных дел Нигерии обсуждались приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Это промышленная кооперация, сельское хозяйство, образование и здравоохранение. Во время встречи с министром внешних связей и сотрудничества Экваториальной Гвинеи в центре внимания было выполнение поручений, данных главами двух государств по итогам переговоров в Минске.