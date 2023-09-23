Прямой эфир

На 78-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД Беларуси обсудил с коллегами из африканских стран перспективы сотрудничества

23 сентября 2023 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Алейником продолжает работу на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава белорусского МИД продолжил серию двусторонних встреч с коллегами из африканских стран.

На 78-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД Беларуси обсудил с коллегами из африканских стран перспективы сотрудничества-1

С министром иностранных дел Нигерии обсуждались приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Это промышленная кооперация, сельское хозяйство, образование и здравоохранение. Во время встречи с министром внешних связей и сотрудничества Экваториальной Гвинеи в центре внимания было выполнение поручений, данных главами двух государств по итогам переговоров в Минске.

На 78-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД Беларуси обсудил с коллегами из африканских стран перспективы сотрудничества-4

Путям интенсификации двусторонних отношений была посвящена встреча главы белорусского МИД с министром иностранных дел Омана.

# ООН # Сергей Алейник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Самый страшный мятеж – голодный бунт. Казаков о важности развития сельского хозяйства
22 сентября 2023 19:41

Самый страшный мятеж – голодный бунт. Казаков о важности развития сельского хозяйства

Лукашенко: думаете, Польша просто так давит Украину? Уже из-за океана отмашку дали – надо сливать Зеленского
22 сентября 2023 19:15

Лукашенко: думаете, Польша просто так давит Украину? Уже из-за океана отмашку дали – надо сливать Зеленского

Почему поругались Польша и Украина? Кирилл Казаков объяснил суть конфликта
22 сентября 2023 18:58

Почему поругались Польша и Украина? Кирилл Казаков объяснил суть конфликта