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Воскресенский: в Беларуси политика открытости и толерантности. На примере Кригера мы это увидели

30 июля 2024 19:24
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Юрий Воскресенский. Обсудим самые актуальные темы.

Григорий Азаренок, СТВ:
Кригера же взяли в октябре, осенью. Можно было никому ничего не говорить. И никто бы не знал. Нет, это не белорусский, не Батькин подход. Батькин подход – мы открыты перед своим обществом. Вот журналист даже сидит на совещании у главы государства. Интересно.

Воскресенский: в Беларуси политика открытости и толерантности. На примере Кригера мы это увидели-1

Юрий Воскресенский, политолог:
Открытое, демократическое общество в первозданном его понимании. Я напомню, что в отношении практически всех европейских стран у нас введен безвиз. Через любые пункты, наземные, железнодорожные, авиапункты, люди могут приезжать. Узнают ли граждане этих стран об этом? Это большой вопрос. То есть политика открытости, политика настоящей толерантности, политика вовлеченности и обсуждения. И вот на этом примере Кригера мы ее увидели. Пожалуйста. И, кстати, это стиль Лукашенко – приглашать по любому вопросу. Он не терпит, когда только предоставляют одну точку зрения. Как минимум две, а лучше три. Потому что именно когда предоставляют разные подходы и концепции, тогда и вырабатывается очень верное и нужное управленческое решение. Я не хочу так глубоко в дебри вдаваться, но если вдруг когда-нибудь Лукашенко решит уйти, точнее если мы его отпустим, а такого желания я пока не наблюдаю, мы не собираемся его отпускать, так вот, я просто искренне жалею того, кто сменит его на посту, потому что такие стандарты, в том числе работы с информацией, работы на совещаниях, такие стандарты осилить дано не каждому.

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# Государственная политика # Григорий Азарёнок # Юрий Воскресенский

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