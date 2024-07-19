Клишевич: все советы Запада основывались на том, чтобы лишить нас реальной независимости

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: По задумке американских спецслужб, американских политиков, если их можно так назвать – сегодня наша задача это не хлеб убирать, а на танках нацеливаться на Россию, создавать там угрозы этому государству, с которым у них идет ожесточенная геополитическая борьба. Какой хлеб? Какая продовольственная безопасность? Какое мясо? Какое молоко? Какие дети? Какие пенсии? Наша задача – посмотреть, что происходит. Сегодня житница советская, Украина, где урожайность зерна в разы больше, чем у нас, где палку брось, там дерево растет. Чем они сегодня занимаются? Чем заняты их поля? Чем заняты комбайны? Чем заняты тракторы? Мы с вами прекрасно знаем. Упаси Господь вот такого нам управления ручного со стороны тех, кто нам это советует.

Поэтому эти советчики, пусть они, так скажем, займутся другими делами. Нам в принципе плевать, какими делами они займутся, но советы их мы с вами уже вспоминали тут некоторых, которые нам советовали агрогородками не заниматься и предприятия все продать, заниматься сферой услуг здесь – это наша территория, якобы это вот то, что нас сегодня спасет, и то, что должно было нас двинуть вперед продвинуть. Мы сегодня видим, что все их советы, они в принципе основывались на том, чтобы лишить нас реального суверенитета и независимости и поставить нас под ружье, выполнять их задачи, скажем, решать вопросы их личного обогащения. Вот к чему приводит их совет. Никакие советы нам их не нужны. Сегодня в этом убедился и белорусский народ и после 2020 года, и после 2022 года то, что сегодня происходит у нас на юге, мы это тоже оценили. Мы будем действовать так, как нам сегодня необходимо, в соответствии с нашими нормами, правилами, нашими традициями, в соответствии с той политикой, которую определил наш глава государства, наш национальный лидер.

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