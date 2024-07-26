Петровский: Лукашенко и Путин на Валааме обсуждали не выборы в США, а реализацию союзных программ

Петр Петровский, политолог:

Мы могли бы сейчас уйти в красивую риторику, размышления о выборах в США, как сейчас модно, да? А как по мне, они не особо что-то решают в этой ситуации. И я не думаю, что президенты Беларуси и России на Валааме занимались тем, что обсуждали какие-то выборы в США.

Григорий Азаренок, СТВ:

В английской колонии, да?

Петр Петровский:

Нет. Моя точка зрения, что сейчас как раз происходит глубокое обсуждение других моментов. Прежде всего моментов реализации союзных программ, импортозамещающих проектов. В контексте, понятно, тех трансформаций, изменений, которые имеют место быть в мире. Ну, это да. Но центральная тема – это не продырявленное ухо Трампа и не интеллектуальные способности Камалы Харрис. Нет. Это именно дальнейшее развитие Союзного государства. Я бы вообще, если честно, наложил бы табу, вето на обсуждение американских выборов в нашем информационном пространстве. Слишком много у нас Америки и слишком мало у нас нашей повестки. Слишком мы зациклены. Вот прошел третий Пленум ЦК КПК. Вообще никто, вот кто знает? Да никто. А как по мне, это более для нас важное событие как для Беларуси, так для России, нежели какие-то там непонятные выборы куклы США. Почему? Потому что от этого зависит как раз сообщество единой судьбы, сопряжение пояса и пути и Евразийского экономического союза, БРИКС, ШОС. А что зависит от выборов США? Только зависит, что они будут больше разжигать на Ближнем Востоке и на Дальнем Востоке, а не в Украине, да?

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