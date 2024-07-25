Федосова: элита в Америке – глобальный конгломерат зла, который высасывает силы из остального мира

Виктория Федосова, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:

По поводу американских клановых отношений, да, у них есть тоже своя лестница, они тоже двигаются в рост, у них есть кадровый сбор, отбор талантливых людей, которые в высших школах тоже попадают в те самые Лиги Плюща и прочее. Но им для того, чтобы туда попасть, можно сказать, нужно присягнуть этому глобальному конгломерату зла, который высасывает силы из остального мира. Это не потому, что мы такими эпитетами пользуемся, метафорами, называем их художественным образом. Это действительно так есть, потому что соки жизненные из остальных стран высасываются веками. И веками паразитически они хотят существовать на этом. И да, у их элиты, к сожалению... Может, им надо подсказать: ребят, есть другой путь. Нам нужно им десант священников разных, имамов отправить, чтобы в разные религии их хотя бы погрузили, хотя бы выдернули их из этого постмодерна денежного, потребительского, чтобы как-то они немножко одуплились, как там писали про змагаров. Может быть, нам нужно до элиты их как-то дотянуться. Но это не представляется пока возможным. Видите, они печатают деньги, им нормально. Нам надо подкосить финансовую систему. Пока не знаю как. Разрабатываем план.

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