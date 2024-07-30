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Игорь Сергеенко примет участие в инаугурации Президента Ирана

30 июля 2024 06:21
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Парламентская делегация Беларуси по поручению Президента направилась с рабочим визитом в Иран. 30 июля председатель Палаты представителей примет участие в церемонии инаугурации избранного Президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко примет участие в инаугурации Президента Ирана-1

Ожидается, что в рамках визита Игорь Сергеенко также проведет ряд двусторонних встреч с высшими должностными лицами.

Напомним, в мае вертолет, на борту которого находился Эбрахим Раиси, а также ряд высокопоставленных чиновников, потерпел крушение. После двух туров внеочередных выборов победу одержал беспартийный Масуд Пезешкиан.

# Беларусь-Иран # Игорь Сергеенко # Масуд Пезешкиан # Эбрахим Раиси

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