Игорь Сергеенко примет участие в инаугурации Президента Ирана

Парламентская делегация Беларуси по поручению Президента направилась с рабочим визитом в Иран. 30 июля председатель Палаты представителей примет участие в церемонии инаугурации избранного Президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что в рамках визита Игорь Сергеенко также проведет ряд двусторонних встреч с высшими должностными лицами.

Напомним, в мае вертолет, на борту которого находился Эбрахим Раиси, а также ряд высокопоставленных чиновников, потерпел крушение. После двух туров внеочередных выборов победу одержал беспартийный Масуд Пезешкиан.