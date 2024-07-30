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Беларусь и Россия подписали договор об объединённом энергорынке

30 июля 2024 17:35
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Сильная экономика – сильная страна. Эффект от формирования единого энергорынка Беларуси и России несомненно ощутят как простые граждане, так и предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потенциал принятых решений оценивают эксперты. Напомним, накануне Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании объединенного энергетического рынка.

Беларусь и Россия подписали договор об объединённом энергорынке-1

В феврале 2024 года стало известно, что проект межгосударственного договора о формировании объединенного рынка подготовлен, согласован и прошел внутригосударственные процедуры. Таким образом укрепляется энергетический фундамент экономики Союзного государства. Это весомое подспорье в обеспечении технологического суверенитета двух стран: решается вопрос конкурентоспособности производимых товаров. Проект в будущем может быть масштабирован на пространстве ЕАЭС.

Беларусь и Россия подписали договор об объединённом энергорынке-4

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):
Для конкурентоспособности предприятий, нужно выровнять и условия формирования цен на электроэнергию. Это не значит, что будет одинаковая цена на всем пространстве Союзного государства. Это значит, что будут общие законы формирования цены, общие факторы, которые влияют на цены едино и для России, и для Беларуси.

Беларусь и Россия подписали договор об объединённом энергорынке-7

Предполагается, что на первом этапе работы рынка будет организована торговля электроэнергией между уполномоченными юридическими лицами. С белорусской стороны это «Белэнерго». На втором этапе предусматривается более глубокая интеграция с расширением участников рынка и организацией единого технологического процесса.

Беларусь и Россия подписали договор об объединённом энергорынке-10

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:
Об едином рынке труда, едином рынке капитала, в том числе едином рынке электроэнергии, говорили еще с 1999 года. Это были базисы создания Союзного государства. Также это была одна из программ 28 программ Союзного государства, которые тоже в начале этого года подводили итоги главы государств.

Беларусь и Россия подписали договор об объединённом энергорынке-13

Планируется, что 1 января 2025 года, однако учитывая нынешние политические и экономические конъюнктуры, эти сроки могут быть сдвинуты на более ранний период.

# Союзное государство # Григорий Гриц # Сергей Рекеда

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