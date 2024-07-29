«Надо максимально задействовать все резервы». Головченко о сотрудничестве со странами Африки и Южной Америки

Результат, а не туризм должны быть целью визитов белорусских делегаций за рубеж. Об этом заявил 29 июля Александр Лукашенко во время совещания по международным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестка остается крайне напряженной, график международных встреч в последнее время достаточно насыщенный. И все это требует предельной концентрации внимания на состоявшихся и будущих мероприятиях. Сегодня важно сверить часы и определиться насчет дальнейших конкретных шагов.

Потому что политически у нас с очень многими теплые и дружеские отношения, но важно, чтобы они подкреплялись экономическими узами. Их разрывать сложнее, впрочем, и выстраивать не просто. Пример тому – турне премьер-министра в Латинскую Америку. Эффект есть, но не такой быстрый, как хотелось бы. Хотя изначально был намечен конкретный план и все были заряжены на результат.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Правительство фактически сверстало – что по Южной Америке, что по Африке – комплексный план. То есть мы собрали всех воедино, послушали, кто как себе представляет работу, что сделано, какие планы, вообще какая номенклатура востребована, как они работают на этом рынке. Где-то стало понятно, что у кого-то есть проблемы. То есть они этот рынок для себя, извините, в упор не видят. Потому что далеко, потому что расчеты, потому что нет опыта работы и так далее. Конечно, тут через забор перевез, все наши коллеги по ЕАЭС забрали и можно отдыхать. Но так дело не пойдет, как называется.

Поэтому, конечно, есть определенный момент такого прессинга с нашей стороны. То есть надо максимально задействовать все резервы для того, чтобы забалансировать конъюнктуру рынков. Правительство перед всеми поставило планы. Теперь как их реализовать? Каким инструментом? Это уже само предприятие, то есть это работа маркетологов, продажников, работа наших дипломатических учреждений. Если надо, за руку всех водить будут. Поэтому и дальше правительство выполняет такую мониторингово-контрольную функцию. Срез, прошло три месяца, что сделали, почему, как, что надо добавить. То есть вот такая системная работа, обычная управленческая, менеджерская работа, как в большой корпорации, так ее назовем.