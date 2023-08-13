Воскресенский: если с властью говоришь на одном языке, то можно договариваться

Новости Беларуси. Выборы депутатов всех уровней в один день это с одной стороны риск. Убрать с политического поля сразу всех прогосударственно настроенных людей. С другой – большие возможности для перемен. Свежие лица на всех этажах народовластия. И что существенно, это еще и экономично, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вадим Гигин: «Интерес к политике стал падать»

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:

За прошедший период порядка 100 законопроектов были приняты во исполнение положения обновленной Конституции. И это всего лишь очередной этап системной работы государства для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, создания стабильного экономического фундамента для развития государства.

До 1 сентября определят примерную численность избирателей и количество округов по выборам депутатов в местные советы. До 1 октября сформируют округа по выборам депутатов Палаты представителей. Это все технические моменты. Но ведь это компания проходит в условиях ощутимых изменений политической системы.

Юрий Воскресенский, политолог:

Четыре политические партии будут участвовать в этой кампании, кроме того, масса независимых кандидатов. Очень приятно, что все эти политические силы объединены одним знаменателем: государственность, суверенитет, экономическая безопасность нашей страны.

Юрий Воскресенский – лицо белорусской оппозиции. Той, которая старается быть верна нашему государству, а не интересам заморских бенефициаров. Электоральная кампания пройдет уже с учетом изменений основного закона, избирательного законодательства и нового для нашей правой системы понятия гражданское общество.

Юрий Воскресенский:

У меня есть различные точки зрения на разные проблемы. И я очень рад, что эти инициативы слышат и услышали, например, по работе в Конституционной комиссии. Это показывает, что если с властью говоришь на одном конструктивном языке, то можно договариваться и обеспечивать реализацию своих инициатив.

Политический процесс в нашей стране получил не только законодательный апгрейд, меняется сама культура. Депутаты стали более активными, лица власти и лидеры мнений в постоянном диалоге с обществом. Чтобы больше никаких 3-процентных технологий. Диалоговые и дискуссионные площадки стали философией новых медийных продуктов. Например, ток-шоу «Да!Но...» – это совместный продукт компании СТВ и Молодежного парламента при Национальном собрании. Услышать каждого для общей пользы. Подобный принцип и у предстоящей электоральной кампаний Беларуси.

Вадим Гигин, политический аналитик:

Мы избавляемся от иллюзий, от зависимости и засилья западной политической мысли, мы выстраиваем самобытную политическую модель. Юрий Воскресенский:

Белорусы научились отличать зерна от плевел. Теперь каждый проверяет информацию, проверяет, не является ли это вброшенным фейком. Помните, раньше какие-то отдельные блогеры ездили по стране, искали кучку мусора и рассказывали, что в этом мусоре находится вся наша страна. Поэтому, конечно, такого уже не будет, люди стали умнее.