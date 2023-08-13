Вадим Гигин: «Интерес к политике стал падать»

Новости Беларуси. Понятно, что и нас не оставят в покое. Будут качать и дальше пробовать на зуб. Тем более мы плавно входим в период электоральных кампаний. Следующий год в этом плане будет насыщенным. В 2024-м впервые пройдет единый день голосования, который предусмотрен обновленной Конституцией. Будет формироваться не только состав парламента, но выберут и депутатов местных советов различных уровней. Еще одна особенность это формирование состава Всебелорусского народного собрания, которое по итогам референдума обрело особый статус. Согласно Конституции первое заседание ВНС должно состояться не позднее конца апреля. Одним словом, впереди сложный, но однозначно интересный период, о подготовке к которому в программе «Неделя» на СТВ расскажет Евгений Пустовой.

Мы боремся за урожай, медали, с санкциями. ВВП Беларуси за январь – июнь этого года вырос на 2 % по сравнению с таким же периодом 2022-го. Это притом, что рост экономики еврозоны только лишь прогнозируют увеличить на 0,9 %.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Можно ссылаться, что у нас санкции, трудно и так далее. А что от этого вам легче будет? Поэтому никаких санкций! Да, непросто, да, сложно. А когда нам было легче? Всегда было сложно. Потому что мы – конкуренты. И нам будет еще сложнее, потому что мы вторглись в самое интеллектуальное и высокотехнологичное производство. Но и дальше будут конкуренты, и мы должны их побеждать. И снова мы – раздражитель. Как во время пандемийной мистерии. И вновь геополитическая турбулентность лишь нарастает. И с этими внешними раздражителями мы снова входим в избирательный период. Тем более впервые в истории нашей современной государственности в электоральном поле появился единый день голосования.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У нас появился достаточно массовый политический актор на политическом поле страны, новая политическая сила и структура – партия «Белая Русь», которая, я полагаю, будет играть первую скрипку в формировании в целом политической повестки. В том числе на предстоящих выборах в единый день голосования в феврале 2024 года, когда будет формироваться вся представительная ветвь власти. Воскресенский: если с властью говоришь на одном языке, то можно договариваться.

Выборы всегда важное испытание для государства. Что называет, свои голоса инвестируем в будущее. А теперь любой электоральный процесс еще война с технологиями манипуляций, а на постсоветском пространстве и борьба против западной экспансии. Беларусь одна такая, самобытная. Чтобы смести страну, надо поменять власть. Поменять национальную на прозападную. Самый вероятный момент свержения конституционного строя – выборы.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:

Из важнейших вопросов, которые сегодня стоят на повестке дня, это вопросы государственного суверенитета, государственной безопасности. И что сегодня государство принимает важные решения, чтобы выполнить принятые на конституционном референдуме положения и запрос общества, говорит о том, что ведется системная работа. В Конституции заложено, что после единого дня голосования, но не позднее чем через 60 дней должно состояться первое заседание Всебелорусского народного собрания. ВНС – это еще одна страховка от политического форс-мажора. Александр Лукашенко: «Надо открыто и честно провести выборы в состав Всебелорусского народного собрания». Существует почти полсотни понятий «демократия». Те, что декларировались как образцовые, дискредитированы теми, кто их как таковые декларировал. У нас аутентичный вариант, учитывающий исторический опыт и нашу политическую культуру.