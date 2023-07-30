Эксперт из Польши считает, что власти страны могут ввести военное положение, чтобы отсрочить выборы
В субботу, 29 июля, польский премьер Моравецкий заявил о переброске более сотни «вагнеровцев» к границе Польши, поближе к Сувалкскому коридору, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. То, что появление бойцов «Вагнера» на нашей территории вызвало на Западе настоящий переполох, мы знаем, видим и чувствуем. До сих пор ни польское, ни литовское руководство не могут спать спокойно. Но их сладкие геополитические грезы разрушились еще до появления на нашей территории «Вагнера». В Беларуси есть что-то покруче. Это ядерное оружие, размещение которого и заставило Запад полностью перекроить свои планы и изменить доктрину в Прибалтике и Польше.
Если до начала СВО польская армия решала исключительно задачу блокирования Калининграда, то сейчас они репетируют подход-отход к белорусской границе. Для этого они как минимум в третий раз перебрасывают механизированные бригады вплотную к Гродненской и Брестской областям. Об этом Лукашенко говорил на встрече с Путиным в прошлые выходные и даже карту привез. Но первый такой случай был во время выборов 2020 года, второй – под предлогом кризиса с мигрантами, сейчас поводом стал «Вагнер». Но суть в том, что Польша репетирует переброску войск. По сути, это прямая подготовка к наступательной войне.
Для чего они это делают? Западные аналитики считают, что в случае блокады Калининграда войска Союзного государства будут пробивать коридор через Сувалки с территории Беларуси. Поэтому НАТО планирует разместить дополнительные войска в Прибалтике и Польше, чтобы создать угрозу не только Калининграду, но и Санкт-Петербургу, и Минску, и сковать наши силы. Ответом на эти новые планы стало размещение у нас «Вагнера».
Сама же Польша расколота. Избиратели в западной части и столице ориентированы на Германию и ЕС и не хотят войны с Россией. А вот восток, наоборот, поддерживает правящую партию и ее реваншистские планы.
Польское руководство понимает, что раскол есть, поэтому участвует в конфликте не напрямую, а с помощью наемников и ремонта техники, чтобы не спровоцировать кризис. Но чем ближе польские выборы, тем больше повышаются ставки. На встрече Лукашенко и Путина как раз и обсуждался вариант, что если правящая партия будет к концу года понимать, что проиграет выборы, политэлиты могут попытаться влезть в конфликт. Чтобы или отложить выборы, или набрать себе рейтинг с помощью «присоединения» Западной Украины.
Мачей Вишневский, эксперт (Польша):
Наращивание этого напряжения связано якобы с угрозой с Востока, может вести к прямому отложению выборов. В смысле введению какого-то исключительного положения, военного положения. И это один из способов, чтобы отменить выборы и остаться у власти несколько месяцев или даже лет. Вот такое состояние очень затрудняет управление государством как таковым на демократическом уровне. И одновременно оно не способствует развитию общества. И да, сейчас в Польше очень трудная ситуация.
Но как бы ни вели себя польские власти, Беларусь отдает себе отчет в своих действиях и всячески пытается показать соседям, что мы хотим жить в мире, согласии и понимании. А польский народ для нас не синоним польских властей. Мы всегда рады соседям, которые едут к нам с миром. Для этого, собственно, и ввели безвизовый режим. Что может еще понятнее говорить о наших намерениях? А больше всего в этой ситуации радует и внушает надежду на восстановление нормальных отношений то, что далеко не все в Польше, как бы ни старалась в обратном убедить местная пропаганда, разделяют воинственную политику собственных властей по отношению к Беларуси.
Мачей Вишневский:
Я оцениваю очень высоко этот ход отмены виз для поляков и прибалтов, независимо от того, что отношения между правительствами прибалтийских стран и Польши, и Беларуси на очень низком уровне. Они в плачевном состоянии, скажем так. Но вот ход белорусской стороны, чтобы поляки могли без визы въехать, это очень хорошее решение. Потому что нет лучшего решения таких проблем, как так называемая народная дипломатия – приезжайте сами, смотрите, как это все выглядит, как люди к вам относятся, как выглядит страна. А не кровожадные, например, хотят разорвать Польшу на куски и так далее. Это просто нормальные люди, которые хотят жить, торговать, как во всем мире. Я не верю, что обычные люди хотят войны, независимо от точки мира, где это происходит. И Беларусь здесь не исключение. И Польша, в принципе, тоже не исключение, хотя здесь я должен сделать маленькую оговорку в том смысле, что надо помнить очень сильное пропагандистское воздействие на польское общество.