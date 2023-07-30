Эксперт из Польши считает, что власти страны могут ввести военное положение, чтобы отсрочить выборы

В субботу, 29 июля, польский премьер Моравецкий заявил о переброске более сотни «вагнеровцев» к границе Польши, поближе к Сувалкскому коридору, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. То, что появление бойцов «Вагнера» на нашей территории вызвало на Западе настоящий переполох, мы знаем, видим и чувствуем. До сих пор ни польское, ни литовское руководство не могут спать спокойно. Но их сладкие геополитические грезы разрушились еще до появления на нашей территории «Вагнера». В Беларуси есть что-то покруче. Это ядерное оружие, размещение которого и заставило Запад полностью перекроить свои планы и изменить доктрину в Прибалтике и Польше.

Если до начала СВО польская армия решала исключительно задачу блокирования Калининграда, то сейчас они репетируют подход-отход к белорусской границе. Для этого они как минимум в третий раз перебрасывают механизированные бригады вплотную к Гродненской и Брестской областям. Об этом Лукашенко говорил на встрече с Путиным в прошлые выходные и даже карту привез. Но первый такой случай был во время выборов 2020 года, второй – под предлогом кризиса с мигрантами, сейчас поводом стал «Вагнер». Но суть в том, что Польша репетирует переброску войск. По сути, это прямая подготовка к наступательной войне.

Для чего они это делают? Западные аналитики считают, что в случае блокады Калининграда войска Союзного государства будут пробивать коридор через Сувалки с территории Беларуси. Поэтому НАТО планирует разместить дополнительные войска в Прибалтике и Польше, чтобы создать угрозу не только Калининграду, но и Санкт-Петербургу, и Минску, и сковать наши силы. Ответом на эти новые планы стало размещение у нас «Вагнера».

Сама же Польша расколота. Избиратели в западной части и столице ориентированы на Германию и ЕС и не хотят войны с Россией. А вот восток, наоборот, поддерживает правящую партию и ее реваншистские планы.

Польское руководство понимает, что раскол есть, поэтому участвует в конфликте не напрямую, а с помощью наемников и ремонта техники, чтобы не спровоцировать кризис. Но чем ближе польские выборы, тем больше повышаются ставки. На встрече Лукашенко и Путина как раз и обсуждался вариант, что если правящая партия будет к концу года понимать, что проиграет выборы, политэлиты могут попытаться влезть в конфликт. Чтобы или отложить выборы, или набрать себе рейтинг с помощью «присоединения» Западной Украины.