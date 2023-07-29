Пустовой: «Вера наших предков не запрещает вышиванок или национальных языков, она куда глубже»

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О главном. В смысле Первом и событиях, которые касаются каждого из нас. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ: Что еще может быть спокойнее при его величественности. Только колокольный звон. Вчера От Буга до Тихого океана, от бескрайних ледовых равнин до непоколебимых скал Тибетского нагорья – во все колокола прозвучал звон многолетия нашей цивилизации. Русской, не только московской. А русской, значит, минской, киевской, волынской, брянской – нашей цивилизации, пестрой, аутентичной, но объединяющей. Жаль только вспоминаем мы это в День Крещения Руси. В день памяти равноапостольного Владимира.

И снова я за старое – за нотки православия в политике. Только это не нотки. Это мелодия которая уже 1 035 лет льется по бескрайним просторам наших стран. Поэтому взгляд на Крещение как инструмент сохранения государства. Именно дух православия помогает сберечь и политическую чистоту, и государственную целомудренность, и историческую свободу.

Александр Лукашенко завершил поездку в Россию. Собрали самое важное

Вера наших предков не запрещает вышиванок, национальных языков, она куда глубже, в самом сердце человека. Когда мы такие разные, но вместе. Это неделя у нашего Президента началась вообще по-православному с посещения древней и закрытой обители. Александр Лукашенко и Владимир Путин – на Валааме.

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