Дудкин: «Польша обладает полноценным суверенитетом? Нет! Она находится под полным влиянием Вашингтона и Брюсселя»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Активность НАТО, а вместе с ней и нарастание военной угрозы, всё больше смещается на восток. У наших границ уже стоит военная техника и тысячи солдат Альянса. Ключевую роль в этом играет Польша. Правящая коалиция хочет независимости, а вместе с ней и власти. Все это – чтобы вернуть Речь Посполитую и стать новым центром Европы без оглядки на Старый Свет. Именно эти амбициозные планы Варшавы в последнее время стали во главе внутренней и внешней политики страны.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Польша является частью крупнейшего и самого важного военного союза в мировой истории – Организации Североатлантического договора. Мы считаем это существенной гарантией нашей безопасности. Собственная защита Польши очень важна. Поэтому в 2023 году мы хотим увеличить наши вооруженные силы как минимум на 20 тысяч новых солдат. И я говорю не о территориальной обороне, а о регулярной армии. Сегодня польские вооруженные силы составляют около 150 тысяч человек, 30 тысяч из которых входят в состав новых сил территориальной обороны. Коме того, в стране постоянно находятся 4 тысячи натовских военных. Еще около 5 тысяч направлены под предлогом «угрозы» со стороны России. И это лишь малая часть. Кроме того, некоторые страны Альянса даже готовы помочь Польше в стремлении захватить Европу.

Борис Писториус, министр обороны Германии:

Там, где польским партнерам нужна поддержка, они ее получат. Они наши партнеры и надежные союзники по НАТО, поэтому можно с уверенностью сказать, что мы готовы.

Однако аппетиты Варшавы продолжают расти. И по мнению экспертов, если раньше Польша не стремилась заканчивать украинский конфликт в надежде получить заветный кусок чужой страны, то теперь, нарастив военный потенциал, она попытается разыграть эту же карту в Беларуси. Об этом во время переговоров с Владимиром Путиным заявил и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я специально привез вам карту о переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства, о чем вы говорили. Мы видим: готовится почва. Допустим, одна из бригад место свое нашла в 40 километрах от Бреста. Стояли километрах в 500, перебросили на 40 километров. Карту я покажу. Мы это все видим. И чуть больше 100 километров от Гродно – вторая бригада перебрасывается. Дивизия у них, но пока бригады подошли. Открыли ремонт «Леопардов» поляки на своей территории. И Жешув активизируется – аэродром, куда американцы перебрасывают технику. Однако, несмотря на все попытки, любые посягательства на нашу страну будут подавлены. Слова поддержки и гарантии безопасности для Минска озвучил Владимир Путин.

Владимир Путин, президент России:

Что касается Беларуси, то это часть Союзного государства. Развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. Надежда Сасс, СТВ:

На саммите в Вильнюсе Украине достаточно открыто, откровенно сказали о том, что о членстве в НАТО в обозримом будущем стране все-таки можно забыть. Скажите, пожалуйста, вот такие достаточно агрессивные действия со стороны Польши согласовываются с теми же Соединенными Штатами Америки, которые играют ключевую роль в этом Альянсе? Американцам выгодно иметь эту гиену Европы?

Юрий Дудкин, военный эксперт:

Еще два года назад на украинском телевидении, вопреки всем общим мнениям о том, что «Украина не готова к войне», «Мы никогда не будем воевать с Россией», «Украинское руководство должно договориться» и так далее и тому подобное, я сегодня заявляю вновь, как и тогда, что боевое столкновение между Россией и Польшей будет. Когда? Это вопрос времени. Видимо, тогда, когда Польша (войско польское) вторгнется на территорию Украины, в западные ее регионы. А возможно, и на территорию Беларуси. Тогда российские войска вместе с белорусскими войсками будут находиться в боевом столкновении с польской армией. Я хочу разочаровать многих сторонников мнения о том, что Польша не готова к войне, она перевооружается и так далее, Украина тоже не была готова к войне. Но, простите, сегодня Польша обладает полноценным суверенитетом? Нет! Она находится под полным влиянием Вашингтона и Брюсселя. Поэтому как скажут там, как отдадут отмашку в тех, скажем, центрах принятия решений, так Польша и будет поступать в отношении Украины и Беларуси. Надежда Сасс:

Каринэ Александровна, согласны ли вы с мнением Юрия? Возможно, есть дискуссионные моменты?

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):

Я бы хотела просто дополнить. Я согласна с тем, что наверняка поляков заставят воевать. Это уже становится очевидным. Но кто? Вопрос, кто тот субъект, который заставит? Это те самые неведомые отцы транснациональной системы управления, которые управляют Байденом, Урсулой фон дер Ляйен. То, что Польша подчиняется Брюсселю… Что такое Брюссель – тогда надо спросить. Это, собственно говоря, оккупационная администрация со стороны тех самых сил, о которых я упомянула. Но когда это произойдет – надо обсуждать сроки. Вопрос ведь в том, что именно эти силы в лице старичка Байдена будут бороться в 2024 году за пост президента США, то есть фронтмены этих самых сил. Этой важный вопрос, очень важный. Что ему противостоит, вы все знаете, это сегодня не наша тема и не тот формат, чтобы это обсуждать. Скорее всего, эти силы для того, чтобы повысить ставки и показать сложность ситуации на мировой арене и вовлеченность самих Соединенных Штатов в эту ситуацию, подтолкнут Польшу как раз приблизительно в 2024 году. То есть в конце этого года – начале 2024-го.