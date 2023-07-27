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«Что-то оно может». Лукашенко поинтересовался работой белорусского представительства в ООН

27 июля 2023 14:12
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Новости Беларуси. Глава государства встретился с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым. Обсудили не только дипломатические победы и минские инициативы мировому сообществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь не может спокойно смотреть на происходящее в ООН

«Что-то оно может». Лукашенко поинтересовался работой белорусского представительства в ООН-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Допустим, сегодня-завтра саммит Россия – Африка. Жуткое давление со стороны американцев и Западной Европы. Результат понятен. Это ненормально. Встает вопрос – что делать? Наше представительство формально там присутствует. Что-то оно может, чтобы мы понимали, как поступать. К примеру, если западные государства отказались фактически сотрудничать с нами. Ну что ж... Мы сегодня дипломатов переводим на те направления, где нам нужно работать, где надо усиливать ситуацию и обстановку. Может быть, и с Организацией Объединенных Наций так посмотреть и поставить их в ряд с западными государствами?

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# ООН # Александр Лукашенко # Валентин Рыбаков # Фотофакт

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