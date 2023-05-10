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Почему уволили звезду Fox News Такера Карлсона? Знает политолог Вадим Елфимов

10 мая 2023 06:48
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».  

Почему уволили звезду Fox News Такера Карлсона? Знает политолог Вадим Елфимов-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.  

Между телеведущим Такером Карлсоном и Карлсоном, который живет на крыше и подружился с Малышом, нет почти ничего общего, кроме одного. Они оба очень своенравные и самостоятельно мыслящие. С ними трудно, но очень интересно. А главное – они оба желают людям добра. Один подсознательно, другой вполне осознанно.  

Подробности читайте здесь.  

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Фотофакт

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