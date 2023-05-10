Почему уволили звезду Fox News Такера Карлсона? Знает политолог Вадим Елфимов

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Между телеведущим Такером Карлсоном и Карлсоном, который живет на крыше и подружился с Малышом, нет почти ничего общего, кроме одного. Они оба очень своенравные и самостоятельно мыслящие. С ними трудно, но очень интересно. А главное – они оба желают людям добра. Один подсознательно, другой вполне осознанно.