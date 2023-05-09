Александр Лукашенко поздравил коллег-президентов с 78-й годовщиной Великой Победы

Александр Лукашенко направил поздравления своим зарубежным коллегам с 78-й годовщиной Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, телеграммы получили президенты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Послания также направлены народам Грузии, Молдовы и Украины.

«Путь советского солдата к Великой Победе был тяжел и долог, пропитан кровью павших в сражениях, выкован самоотверженным трудом работников тыла, пронизан болью невосполнимых утрат, неимоверных тягот и лишений», – говорится в послании Владимиру Путину.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаю, как бережно у вас хранят память о каждом герое, как чтят подвиги бойцов, спасших человечество от истребления и рабства. Наш долг перед предками – решительно противостоять попыткам возрождения идей нацизма, героизации военных преступников и их пособников, фальсификации правды о Второй мировой войне. Убежден, нам хватит стойкости, мужества и мудрости преодолеть трудности и победить.

Чем дальше уходит в историю незабываемый май 1945 года, тем величественнее становится беспримерный подвиг многонационального советского народа, говорится в поздравлении жителям Молдовы. Александр Лукашенко подчеркнул, что совместная историческая память о героической борьбе с фашизмом служит прочным фундаментом для успешного развития дружественных белорусско-молдавских отношений, укрепления взаимопонимания между двумя странами.

Обращаясь к народу Грузии, Александр Лукашенко напомнил, что в суровые годы испытаний белорусы и грузины, мужественно преодолевая жестокие лишения и неся невосполнимые утраты, плечом к плечу отражали смертельную угрозу фашистского порабощения.

Александр Лукашенко:

Мы свято чтим память героев, самоотверженно сражавшихся за свободу и счастливое будущее грядущих поколений. Их подвиг – пример несгибаемой стойкости и беззаветной храбрости, призывающий нас беречь и приумножать традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки. Президент выразил убеждение, что белорусско-грузинские связи, скрепленные искренней человеческой симпатией, совместной историей и общими христианскими ценностями, будут и далее успешно развиваться в духе созидательного партнерства.

В своем послании украинскому народу глава государства отметил, что благодаря единству, самопожертвованию, мужеству и патриотизму белорусы и украинцы вместе с другими народами СССР смогли выстоять в страшное время военного лихолетья и спасти мир от нацизма.

Александр Лукашенко:

Мы с большим уважением сохраняем память о героизме ваших соотечественников, которые принимали участие в освобождении Беларуси, отдали жизнь за ее свободу. С большим сожалением и печалью видим, как в настоящее время ваша страна переживает тяжелый период испытаний и страданий. Желаю всем жителям Украины установления долгожданного мира на своей земле, счастья и благополучия.