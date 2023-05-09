Зарубежные лидеры и объединения поздравляют Президента и народ Беларуси с Днём Победы

Новости Беларуси. Многочисленные поздравления с 78-й годовщиной Великой Победы поступают сегодня в адрес Президента Беларуси и народа нашей страны. Зарубежные лидеры, руководители интеграционных объединений, известные деятели направляют белорусам пожелания мира, благополучия и процветания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот великий праздник – День Победы – всегда был и останется символом мужества и героизма, самоотверженности и взаимовыручки для россиян и белорусов, подчеркнул в своем послании президент Владимир Путин.

Владимир Путин, президент России:

Наши народы никогда не забудут беспримерных подвигов фронтовиков, партизан и подпольщиков, как не забудут и чудовищных злодеяний, совершенных нацистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что, объединяя усилия и опираясь на добрые традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы россияне и белорусы смогут преодолеть любые испытания.

В этот день мы чествуем великий подвиг, силу духа, патриотизм и героизм наших народов, отметил в своем поздравительном послании президент Таджикистана. Слова благодарности за Победу и сердечные пожелания мира и благополучия дружественному народу Беларуси адресовал первый президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана:

В этот священный день мы с гордостью вспоминаем имена тех, кто ковал на полях сражений и в тылу Победу для нас и будущих поколений, ценой собственной жизни проложив путь к свободе и мирному небу над головой. День Великой Победы навсегда останется символом героизма и единства наших народов.

Слова поздравлений, пожелания счастья и благополучия направили лидеры Туркменистана и Узбекистана. Отметив, что 9 Мая является славной датой нашей общей истории, немеркнущим символом чести, доблести, стойкости и огромного мужества наших народов. Значимость великого ратного подвига, выкованного мужеством и кровью героев Великой Отечественной войны, подчеркнул и президент Венесуэлы.